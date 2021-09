Grandi problemi per il GFVip: la dichiarazione mette a rischio un volto del programma

Uno dei volti principali del reality è stato messo sotto attacco da alcune pesanti dichiarazioni. Vediamo insieme i dettagli della vicenda

Lunedì 13 aprile sono cominciate ufficialmente le riprese della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per il terzo anno di fila al timone c’è Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi” e grande esperto in tema di gossip.

Fin dalle prime battute del programma ci sono stati alcuni colpi di scena, come ad esempio le dichiarazioni di Soleil Sorge in riferimento alla storia tra un’altra partecipante, Sophie Codegoni, e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Come se non bastasse, anche Katia Ricciarelli ha utilizzato degli epiteti che non sono piaciuti a molti fans della trasmissione, tuttavia gli autori del format non hanno preso nessun provvedimento al suo indirizzo.

Quest’anno il presentatore ha portato dei nomi di un certo calibro all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra questi figurano personaggi come Giucas Casella, Jo Squillo, Francesca Cipriani, Aldo Montano, Miriana Trevisan e altri ancora, oltre a quelli già citati in precedenza.

La dichiarazione che ha scosso il Grande Fratello Vip

La polemica che ha alzato un gran polverone all’interno del reality show di Canale 5 è relativa ad una delle due opinioniste del programma, ovvero Adriana Volpe. Nei giorni scorsi si era parlato di alcune incomprensioni con la sua compagna di viaggio, Sonia Bruganelli, tuttavia certe illazioni sono state smentite in fretta dalle dirette interessate.

A finire nell’occhio del ciclone è stata proprio la quarantottenne nata in Trentino Alto Adige, la quale sotto ad un suo post caricato sui social network ha subito le accuse da parte del suo ex marito, Roberto Parli. Nella foto in questione infatti, l’uomo si è scagliato contro la showgirl utilizzando delle parole pesantissime: “Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di nove anni. Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”.

A quanto pare, stando alle sue frasi, l’ex marito della Volpe ha accusato quest’ultima in quanto lei non starebbe dedicando le giuste attenzioni alla figlia, preferendo piuttosto concentrarsi sulla carriera televisiva. Di risposte ufficiali non ce ne sono state, tuttavia il post incriminato è stato prontamente eliminato dalla piattaforma social.