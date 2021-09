Mara Venier, i problemi con Francesca Fialdini: l’indiscrezione sul vero motivo dell’abbandono del palco

A quanto pare tra Mara Venier e Francesca Fialdini non correrebbe buon sangue. Andiamo a scoprire insieme l’ultima indiscrezione a riguardo

Entrambi le note conduttrici sono rientrate recentemente in tv, ancora una volta alla guida delle rispettive trasmissioni. La zia Mara è tornata dunque al timone di “Domenica In” per la quarta stagione di fila, notizia accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico da casa che ammira infinitamente una delle showgirl più conosciute del piccolo schermo.

I piani alti della Rai hanno spinto molto per la conferma della veneta, come confermato dal direttore generale dell’emittente che ha ribadito la piena fiducia all’indirizzo della Venier. In vista del prossimo anno tuttavia, la presenza di quest’ultima è ancora incerta. Per ora non è intenzionata a parlare del futuro, ma siamo certi che nei prossimi mesi conosceremo la verità.

Per quel che riguarda la Fialdini invece, proprio un paio di giorni fa ha guidato la prima puntata di “Da noi… A ruota libera”, format da lei diretto a partire dal 2019. I buoni risultati delle annate precedenti hanno remato dalla sua parte, ragion per cui il suo posto non è mai stato in bilico.

Mara Venier e Francesca Fialdini sono ai ferri corti?

Il motivo della presunta discordia risale ad una specifica dichiarazione di Francesca, alla quale è stato chiesto il perché la sua collega solitamente non lancia il suo programma. La sua risposta ha acceso il campanello d’allarme: “Non ne ho la più pallida idea, le starò sulle ba**e”.

A dare ancora più credito all’ipotesi che le due non vadano affatto d’accordo, c’è stato un episodio capitato proprio recentemente. In occasione della tredicesima edizione del Premio Biagio Agnes, la Fialdini ha ricevuto un riconoscimento grazie al programma da lei condotto “Fame d’amore”.

L’evento, trasmesso sulle frequenze di Rai 1, è stato presentato dalla Venier e da Alberto Matano, timoniere de “La vita in diretta”. Al momento della premiazione di Francesca però, sul palco è rimasto soltanto l’uomo, mentre la zia più amata dagli italiani ha preferito uscire di scena.

Dopo questo spiacevole episodio, Mara ha deciso di gettare acqua sul fuoco. Durante le riprese dell’ultimo episodio di “Domenica In” infatti, si è collegata direttamente con la Fialdini, spegnendo una volta per tutte questa polemica generatasi nelle scorse settimane.