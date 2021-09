Sangiovanni, il cantante non ce l’ha fatta: le sue lacrime stavolta sono reali e tristissime

Sangiovanni è costretto a vivere un vero e proprio dramma, con le sue lacrime che stavolta sono reali e tristissime.

SanGiovanni è uno degli artisti che maggiormente ha animato l’ultima edizione di Amici lo scorso anno. Partiamo dell’ormai rinomato talent dove Maria De Filippi ha portato alla luce diversi artisti di successo. Tra questi non possiamo che nominare Alessandra Amoroso ed Elodie.

Queste due sono solo alcuni dei talenti usciti dal celebre programma in onda sulla Mediaset.

Negli ultimi tempi però lo stesso artista è rinomato per tutt’altro, con quello che è accaduto al Seat Music Awards, che ha scosso gli animi dei fan e lo stesso artista, tant’è che è stato costretto a fermarsi sul palco. Arrivato in finale ad Amici è stato infatti, inaspettatamente, assalito dalla commozione.

C’è stato poi successivamente l’intervento di Carlo Conti, costretto ad entrare in scena. Il tutto dopo aver portato a termine la performance con Malibu, con Vanessa Incontrada che ha consegnato il premio nelle mani di Sangiovanni che si è sciolto in una valle di lacrime.

Ecco cosa sta accadendo a Sangiovanni

Il conduttore in maniera molto sincera, gli ha messo una mano sulla spalla e lo ha incoraggiato. “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore – ha commentato una volta ripreso -. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”.

Per lui non sempre un periodo di grande forma, tant’è che sono arrivate le accuse di Fabrizio Corona: “Se fossi stato un artista non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare“.

Un caso molto particolare per lui

Il tutto in seguito alle stesse parole di Sangiovanni: “Parliamo del discorso Giulia. Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, abbiamo vissuto insieme io facevo del bene a lei e lei a me. Ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante”.

Ha poi chiuso affermando: “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti“.