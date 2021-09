Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: volano insulti pesantissimi

Anche Chiara Ferragni si è inserita nella polemica che sta facendo discutere ormai da giorni. Scopriamo insieme la sua reazione

La regina di Instagram è finita al centro della polemica che ha impazzato sul web, a seguito dell’evento che è stato trasmesso su Rai1, ovvero quello dei “Seat Music Awards”. In occasione della manifestazione canora sono saliti sul palco diversi cantanti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, tra cui il duo comico “Pio e Amedeo”.

La coppia foggiana, oltre ad aver sfornato alcuni pezzi di repertorio, si è resa protagonista di una serie di frecciatine all’indirizzo di Fedez e di sua moglie Chiara. Tra le varie accuse mosse nei loro confronti c’è quella di aver donato dei soldi girando per le vie di Milano a bordo di un Lamborghini.

Tuttavia, successivamente il duo ci è andato ancora più pesante, ironizzando sulla denuncia di Fedez ai danni della Rai, rea secondo lui di aver adoperato una censura nei suoi confronti in occasione del maxi concerto del primo maggio che annualmente si tiene presso piazza San Giovanni in Roma.

Leggi qui -> Chiara Ferragni pubblica la foto inedita: capelli castani e fisico impressionante | Irriconoscibile

Leggi qui -> Fedez, prima di fare il cantante faceva un lavoro normalissimo: ecco di cosa si tratta

La reazione di Chiara Ferragni

A replicare per primo all’attacco dei due comici di Foggia è stato il cantante milanese, naturalmente tramite il suo profilo di Instagram, dove ha caricato alcune storie in risposta a Pio e Amedeo.

Il rapper, con evidente sarcasmo, ha fatto i complimenti al duo pugliese per essersi sentiti dei ‘rivoluzionari’ dopo aver provato a sdoganare alcuni tipi di insulti non ritenuti politicamente corretti, nel corso della trasmissione da loro condotta la scorsa primavera sulle frequenze di Canale 5 “Felicissima sera”.

Successivamente ha puntato il dito anche contro la Rai, ipotizzando il fatto che Pio e Amedeo fossero stati ingaggiati appositamente per scagliarsi contro di lui, dopo i fatti sopracitati del concerto del primo maggio. Ovviamente non poteva mancare il supporto della Ferragni, che ha invitato i suoi milioni di followers ad utilizzare la loro fantasia. Dopo aver condiviso un post di “Trash Italiano” che recitava “Madonna che simpatici Pio e Amedeo”, ha chiesto ai suoi seguaci di completare la frase: “Simpatici come…”, con i suoi innumerevoli fans che si sono sbizzarriti con tutti i peggiori appellativi che gli sono venuti in mente.