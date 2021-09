Kate Middleton è incinta: l’indiscrezione pesantissima

Secondo alcune recenti indiscrezioni, la duchessa di Cambridge sarebbe di nuovo incinta. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più

Il primo incontro tra lei ed il principe William risale agli inizi degli anni duemila, quando entrambi erano ancora dei giovani studenti. In quel periodo è iniziata la loro frequentazione, anche se il fidanzamento ufficiale è stato comunicato pubblicamente soltanto verso le fine del 2010.

Qualche mese più avanti invece, i due si sono uniti in matrimonio, per la precisione nell’aprile del 2011. Le nozze sono state celebrate nella storica abbazia di Westminster con la presenza di quasi duemila invitati tra cui, ovviamente, anche la regina Elisabetta II.

Dall’amore di Kate e William sono venuti al mondo tre figli, i quali si chiamano George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, nati rispettivamente nel 2013, nel 2015 e nel 2018. La duchessa, nonostante i tanti impegni istituzionali, si è sempre dimostrata una mamma premurosa ed estremamente attenta alla crescita dei suoi bambini.

Ecco la clamorosa indiscrezione

La vita della duchessa, così come quella degli altri membri della famiglia reale, è soggetta ad un’ampia quantità di indiscrezioni sul suo conto in virtù dei tanti occhi che ha addosso. Proprio nelle ultime settimane, è rimbalzata in rete la notizia secondo la quale la Middleton sarebbe incinta del suo quartogenito.

Ci sono diversi fattori che hanno portato a tale ipotesi, primo fra i quali la mancata presenza di Kate ad alcune cerimonie ufficiali, così come fece nelle precedenti gravidanze, a causa delle fastidiose nausee che le hanno impedito la partecipazione. Oltre a questo, c’è il fatto che né lei né il principe William hanno mai negato la possibilità dell’arrivo di un ulteriore erede, motivo per cui in molti hanno creduto che sia arrivato il momento giusto, a tre anni di distanza dalla nascita del terzo bambino.

Tuttavia, a smentire queste voci di corridoio ci ha pensato il Royal Editor Russell Myers. Quest’ultimo è uno scrittore inglese che segue da vicino ciò che succede a Buckingham Palace. Stando alle sue parole, la volontà di avere un quarto figlio c’è dalla parte di entrambi, ma attualmente non hanno ancora preso questa importante decisione. Secondo lui infine, la coppia si sarebbe soltanto concessa un periodo di pausa dopo i tanti impegni avuti nei mesi scorsi.