Miriam Leone, l’aspra battaglia contro il cancro: le folgoranti parole dell’attrice

Miriam Leone ha intrapreso ormai da tempo una battaglia molto importante, le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta

Spesso personaggi del mondo dello spettacolo, del Cinema o anche della Musica si fanno promotori di battaglie importanti, mossi da un senso di testimonianza nei confronti dell’opinione pubblica. Non soltanto mostrare la propria arte, dunque, ma anche provare a lanciare dei messaggi positivi nei confronti del proprio pubblico.

E cosi negli ultimi anni ha fatto anche Miriam Leone, di fatto una delle attrici più belle del panorama nazionale italiano. Un’esplosione avvenuta negli ultimi dieci anni, che ha visto la bella catanese finire letteralmente al centro del chiacchiericcio mediatico. Una carriera che ha visto uno dei punti di svolta quando Miriam vinse Miss Italia nel 2008, ma che ha poi gettato le sue fondamenta non soltanto su un fattore estetico.

La Leone, infatti, col tempo ha dimostrato di essere un’attrice importante, in grado di inserirsi nel mondo del Cinema con grande personalità, imponendosi grazie a ruoli che le hanno dato modo di mostrare tante delle sue peculiarità. E cosi, dal 2010 in poi (‘Genitori e figli‘ di Giovanni Veronesi) Miriam ha continuato a guadagnare consensi.

Ma Miriam, oltre ad essere bella, un’interprete di rilievo, è anche una donna dalla grande personalità. Un aspetto che lei ha messo in campo combattendo una battaglia molto particolare.

Miriam Leone e la battaglia contro il cancro

Come detto, chi lavora nell’intrattenimento spesso è anche chiamato ad assumersi la responsabilità di avere un grande seguito. Essere un personaggio pubblico implica anche l’impegno a veicolare messaggi importanti, che possano scuotere l’opinione pubblica. Miriam lo ha fatto in maniera forte, convinta, in quella che è la battaglia contro il cancro.

La Leone, infatti, è un volto ormai consolidato per sensibilizzare su un tema molto particolare, che troppo spesso viene dimenticato e messo in secondo piano. “Quando ero al liceo un tumore ha portato via la mamma della mia migliore amica. Una donna fantastica, che conoscevo sin da bambina. Ho pensato che non fosse giusto e che avrei voluto fare qualcosa“, ha detto la Leona che è anche ambasciatrice dell’Airc.

Importante la prevenzione, insomma, come ricordato in maniera costante proprio dall’Airc, e come la stessa Miriam si ritrova a ricordare prestando il suo volto a compagne importanti di sensibilizzazione.