Occhioni celesti e viso dolcissimo da bimba: oggi è conosciuta in tutto il mondo | Ecco chi è

La bambina con gli occhioni celesti ritratta nella foto è diventata famosa in tutto il mondo. Sveliamo insieme la sua identità

Quest’oggi parliamo di un personaggio molto conosciuto sia in Italia che all’estero, per merito del grande seguito che è riuscita a riscuotere nei confronti della sua ampia schiera di fans. Il suo nome è noto praticamente in tutto il mondo, essendo stata in grado di creare un impero dal punto di vista commerciale.

Sicuramente non è semplice riconoscerla soltanto da una foto risalente a tanti anni fa, quando era ancora una semplice bimba dagli occhioni celesti. In effetti ne è passato parecchio di tempo da allora e di strada ne ha fatta molta. Il suo trampolino di lancio sono stati i social network, dove si è fatta notare in particolar modo fino ad emergere come una delle influencer più affermate in assoluto.

Leggi qui -> Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

Leggi qui -> Riccardo Scamarcio, la malattia che l’ha distrutto: nessuno dovrebbe provare un dolore tale

Ecco chi è la bambina dolcissima della foto

Forse qualcuno è riuscito a capire di chi stiamo parlando, grazie agli indizi che abbiamo fornito in precedenza. Tuttavia, per chi ancora non avesse intuito l’identità del personaggio in questione è arrivato il momento di svelarla. Facciamo riferimento a niente poco di meno che Chiara Ferragni, regina indiscussa di Instagram, dove possiede una pagina seguita dalla cifra esorbitante di venticinque milioni di followers.

Lei e suo marito Fedez dominano la scena social già da qualche anno, per merito delle loro capacità comunicative con cui sono entrati nel cuore di molte persone. La loro è una delle famiglie più amate e, al tempo stesso, chiacchierate d’Italia. Questo perché i due non mancano occasione di esprimere le loro opinioni anche in merito a tematiche di primaria importanza, a partire da quelle legate ai diritti civili.

Chiara Ferragni, l’influencer per eccellenza

Proprio quest’anno la Ferragni è diventata mamma per la seconda volta, di una splendida bimba di nome Vittoria. Adesso quindi il primogenito Leone ha anche una sorellina con cui crescere e con cui potrà giocare una volta diventata un po’ più grande.

La serie in uscita il prossimo dicembre intitolata “The Ferragnez” parlerà anche di questo, ripercorrendo alcuni dei passi principali della vita privata della celebre coppia e della loro famiglia. L’annuncio lo ha dato la stessa Chiara attraverso i suoi canali social, dichiarando inoltre che verrà distribuita dalla piattaforma di Amazon Prime Video.