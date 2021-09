Sabrina Ferilli e la mancanza dei figli nella sua vita: la triste verità

Sabrina Ferilli ha chiarito tutto. Cosi l’attrice ha spiegato il motivo per il quale nella sua vita c’è una grande mancanza: la maternità

Bella, coinvolgente, ma anche divertente e dalla personalità straordinaria. Sabrina Ferilli è riconosciuta da tutti come una delle donne più influenti del mondo dello spettacolo. Dal Cinema alla televisione, la donna romana ha saputo costruire la sua carriera sui successi ottenuti come conduttrice, attrice, personaggio pubblico e dunque spesso ospite nei salotti televisivi.

Per anni Sabrina è stata anche una vera e propria ‘sex symbol‘, tra calendari di nudo artistico ed eventi che l’hanno vista assolutamente al centro dell’attenzione. Da lì anche il gossip, che sempre attira il pubblico ed ovviamente alimenta il chiacchiericcio mediatico. Dopo la storia con Andrea Perone che ha tenuto banco per anni, ad oggi la donna classe ’64 vive l’amore puro con l’imprenditore Flavio Cattaneo.

E la Ferilli continua ad essere assolutamente al centro dell’attenzione. La vedremo ancora protagonista sul piccolo schermo, visto che parteciperà anche quest’anno ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Recentemente la donna ha fatto parlare di sé anche per un nuovo programma che partirà su Amazon Prime Video. Anche i casi mediatici, come le denunce che la stessa Ferilli ha dichiarato di aver fatto contro due hater, a testimonianza di quanto l’attrice romana abbia un carattere molto forte. Eppure, c’è chi si fa una domanda molto importante riguardo la sua vita.

Sabrina Ferilli, perchè non ha mai avuto figli? Spunta il motivo

Sono migliaia i fan di Sabrina, che la seguono costantemente anche adesso, sfruttando i social ma anche seguendola in televisione. Molti di quelli che sono affezionati alla Ferilli si fanno, però, una domanda molto importante: come mai la donna non ha mai avuto figli? L’assenza della maternità nella vita di Sabrina è un fatto che nel corso del tempo in molti hanno messo in evidenza, ed alla fine è arrivata la risposta.

E’ stata la stessa Sabrina, nel corso di un’intervista ai microfoni de ‘La Stampa’, a fare luce sulla vicenda dando le sue motivazioni: “Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.