Gemma Galgani irriconoscibile: il cambiamento fisico crea un putiferio

Nuove polemiche si sono abbattute su Gemma Galgani, assoluta protagonista del trono over di “Uomini e Donne”

La nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi sulle frequenze di Canale 5 è appena iniziata, ma le prime diatribe si sono già accese. Immancabile la presenza di Gemma, che per l’ennesimo anno ha fatto ritorno nello studio televisivo che l’ha accolta ormai diverso tempo fa.

La struttura del programma è rimasta invariata, anche in virtù del fatto che il format ha sempre funzionato così com’è, come dimostrato dall’elevato share che continua a riscuotere con il passare delle stagioni. Altro elemento fisso è la presenza dei due opinionisti d’eccezione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che grazie alla loro dialettica tengono acceso l’interesse dei telespettatori da casa.

Nel corso di una delle ultime puntate, i due sono venuti allo scontro, nonostante solitamente si trovino d’accordo nella maggior parte dei frangenti. L’oggetto della discussione è stata proprio la Galgani, che ha fatto molto parlare di sé a seguito di un evidente cambiamento fisico.

La trasformazione di Gemma Galgani

La notizia ha fatto in fretta il giro del web, catalizzando immediatamente l’attenzione nei confronti della dama nata a Torino. Gemma infatti, quest’anno si è presentata con il seno rifatto, a seguito di un intervento del chirurgo estetico a cui si è rivolta.

La Galgani è apparsa entusiasta di questo nuovo look, sentendosi appagata del risultato ottenuto: “Sono molto contenta. Ho superato una prova contro me stessa. Grande forza e sono pronta a trovare l’amore”. Come facilmente ipotizzabile, a queste parole ha risposto prontamente la Cipollari, alla quale non è affatto piaciuta la scelta della sua storica ‘rivale’.

“E per fortuna che eri contraria alla chirurgia estetica. Vedere quei palloni gonfiati in un corpo decadente… queste cose non le accetto”, il rimprovero di Tina ai danni della dama, le cui difese le ha prese invece l’altro opinionista di “Uomini e Donne”. Secondo Gianni Sperti infatti, il nuovo seno di Gemma è piacevole e proporzionato al suo fisico, ma questo discorso non è andato giù alla sua collega: “Sei vergognoso! Sei peggio di lei”, la forte reazione della cinquantacinquenne nata a Viterbo, che già preannuncia l’ennesima edizione frizzante e ricca di polemiche del seguitissimo dating show targato Mediaset.