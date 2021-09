Giulia De Lellis e la malattia che la tormenta: “Un anno fa è iniziato il mio calvario”

Giulia De Lellis ha svelato ai suoi numerosi fans di soffrire a causa di una malattia che si è manifestata da circa un anno

Nella prima parte della stagione estiva che si è conclusa appena da qualche giorno, la De Lellis è stata alla guida di un programma in onda sulla piattaforma di streaming Discovery +. Il nome della trasmissione è “Love Island Italia”, un reality show in cui a farla da padrone è il tema dell’amore.

In quella che è stata la prima edizione del format sono state trasmesse un totale di ventinove puntate, al termine delle quali si è laureata campione la coppia composta da Rebecca Di Filippo e da Wolf Yevhen.

Dopo l’esperienza al timone del programma di cui abbiamo parlato finora, Giulia ha ripreso a pieno regime la sua attività sui social network. Soltanto qualche giorno fa, attraverso il suo profilo Instagram seguito da oltre cinque milioni di followers, ha condiviso alcune immagini in cui ha mostrato i segni della sua malattia.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Sabrina Ferilli, l’insospettabile retroscena con Maria De Filippi: l’ha fatto alle 2 di notte

Il calvario di Giulia De Lellis

L’apprezzatissima influencer romana ha svelato di recente che purtroppo, ormai da tempo, è vittima di un problema fisico che l’ha fatta soffrire parecchio. Il disturbo che sta attanagliando Giulia è l’acne, che ha colpito in particolar modo il suo viso.

“Un anno fa circa è iniziato il mio calvario con l’acne e questi scatti rappresentano gli up & down che ha subito. Senza filtro, senza inganno”, ha esordito la De Lellis nel suo lungo post. Per provare a nascondere i segni della patologia ha ammesso di aver fatto utilizzo di Photoshop, in quanto anche lei è una persona fragile e che quindi ha faticato ad accettarsi con questo difetto della pelle.

Purtroppo però, ancora oggi è costretta a combattere con la comparsa periodica dell’acne: “A distanza di un anno sta tornando. Era davvero pesante in certi momenti guardarmi allo specchio. Tutt’oggi lo è quando mi sveglio male”. Ciò nonostante, per fortuna sembra che la giovane conduttrice televisiva stia imparando a convivere con la malattia che la perseguita, soprattutto grazie al suo fidanzato Carlo. Quest’ultimo infatti, è stato vicino alla ragazza nei momenti di maggiore difficoltà, donandole il suo amore in modo da farla sentire costantemente apprezzata a dispetto della sua insicurezza scaturita dal disturbo della pelle.