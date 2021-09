Nino Frassica, il grande dolore che l’ha colpito: nessuno se l’aspettava

Per Nino Frassica una situazione non facile da gestire e soprattutto un grande dolore che al momento lo ha colpito: nessuno se lo aspettava.

Nino Frassica non passa un bel periodo. L’attore infatti sta vivendo una situazione particolare, nonostante sia protagonista sulle reti Rai con la Docufiction “Io, una giudice al Maxiprocesso” in onda in prima serata su Rai 1.

Ecco quindi che all’interno del film l’attore è accompagnato dall’attrice Donatella Finocchiaro. Si tratta di un vero docu-drama sulla storia della Repubblica raccontata da una giovane donna di Cefalù, Francesca, una giudice popolare sul primo processo indetto dalla Stato contro Cosa Nostra: il Maxiprocesso di Palermo.

Ecco cosa sta accadendo a Nino Frassica

Proprio durante quest’ultima occasione Nino Frassica è riuscito nell’obiettivo di raccontare di quel giorno in cui per il dolore non riuscì più ad esibirsi. Un comico che nel recente passato se l’è passata tutt’altro che bene, così che doveva esibirsi, ma non ci riuscì. A colpirlo ci pensò un grande malore che l’ha colpito portando alla preoccupazione tutti i suoi fan.

L’attore è stato subito portato in ospedale. I fan naturalmente si chiedono perplessi: cosa gli è successo? Secondo quanto scoperto però si tratta di un qualcosa di assolutamente non grave, tant’è che a causa di una bevanda ghiacciata che ha bevuto qualcosa è andato storto, ma grazie alla flebo si è sentito subito meglio.

Una situazione particolare per l’attore che soffre al momento

L’attore naturalmente si è detto molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità di esibirsi sul palco, ma il tragico evento l’ha colpito poco tempo prima che iniziasse lo spettacolo. Frassica ha voluto ringraziare tutte quelle persone che gli sono stati vicini. Soprattutto chi si è preoccupato per le sue condizioni di salute.

Ora però tutto è al meglio e può tornare a sorridere, tant’è che sembra poter animare ancora il piccolo ed il grande schermo con le sue performance sul palco che vanno a rendere le produzioni Rai sempre più interessanti per i milioni e milioni di telespettatori che lo seguono settimanalmente. Un consiglio è sicuro in questo momento, meglio non bere mai bevande troppo fredde.