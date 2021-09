Valeria Marini distrutta dalla depressione: “Le notti a piangere…”

Valeria Nazionale ha svelato di aver passato un periodo buio a causa di una forte depressione. Scopriamo insieme il motivo

Dopo la sua esperienza nella scorsa primavera come partecipante di “Supervivientes”, la versione spagnola della nostra “Isola dei Famosi”, per la Marini si prospetta un nuovo ed entusiasmante lavoro. Stando a quanto trapelato infatti, presto potrebbero iniziare le riprese di un docureality dedicato alla sulla sua vita ed alla sua carriera. La proposta è arrivata dall’emittente televisiva Sky, che vorrebbe mostrare alcuni aspetti della quotidianità della famosa showgirl romana.

Valeria ha sempre messo in luce la sua grande voglia di fare e di cimentarsi anche in avventure alquanto insolite per lei. Un esempio possono essere proprio le sue partecipazioni a diversi reality show, tra cui non dimentichiamo il “Grande Fratello Vip”. Nel 2020 ha preso parte alla quarta edizione del format condotto da Alfonso Signorini sulle frequenze di Canale 5, abbandonando la casa più spiata e seguita d’Italia dopo meno di un mese di permanenza. La vittoria finale è spettata invece a Paola Di Benedetto, posizionatasi davanti a Paolo Ciavarro ed a Sossio Aruta.

Leggi qui -> Sabrina Ferilli, l’insospettabile retroscena con Maria De Filippi: l’ha fatto alle 2 di notte

Leggi qui -> Avete mai visto casa di Christian De Sica? Nessuno si aspettava niente del genere

La dolorosa depressione di Valeria Marini

Negli anni Valeria è stata letteralmente travolta dal successo, per merito del suo fascino e della sua capacità di attirare le attenzioni verso di lei in svariate maniere. Tuttavia, in un’intervista concessa ai microfoni di “Verissimo”, la cinquantaquattrenne ha raccontato alla padrona di casa di aver sofferto molto a causa dell’allontanamento da sua madre, una signora che si chiama Gianna Orrù.

“Ero disperata, mia madre mi ha allontanata da lei. È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere”, la dura testimonianza della Marini, che poi ha continuato a spiegare la situazione.

“Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto. La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti”, la struggente confessione di Valeria, al termine della quale ha lanciato l’ultimo messaggio, carico di commozione, all’indirizzo della donna: “Mamma mi manchi”.