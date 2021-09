Anna Tatangelo, dalla separazione al dolore che l’ha folgorata: “Mai stata così male” | Oggi come sta

Nel passato della bella cantante italiana si cela un dolore immenso. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta

L’esordio del nuovo programma della Tatangelo era fissato per domenica scorsa, tuttavia i piani della Mediaset sono cambiati all’ultimo momento, slittando la partenza di questo format che manca dal palinsesto nostrano da ormai diversi anni.

La trasmissione affidata alla guida di Anna si intitola “Scene da un matrimonio”, una vecchia conoscenza dei telespettatori che all’epoca era diretta da Davide Mengacci, che tra l’altro è il padre di Rudy Zerbi. La decisione di posticipare l’inizio delle riprese è stata presa a seguito dello spostamento di “Amici di Maria De Filippi”, che dal sabato è passato alla domenica pomeriggio.

Questo fa presupporre, come riporta anche “Fanpage”, che il programma della cantante nata a Sora possa essere mandato in onda proprio il penultimo giorno della settimana, al posto del talent show della moglie di Maurizio Costanzo.

Il grande dolore di Anna Tatangelo

La prossima stagione Anna non sarà impegnata soltanto in “Scene da un matrimonio”, bensì prenderà parte anche ad un’altra trasmissione, anch’essa molto nota e sempre in onda sulle frequenze dei canali Mediaset.

L’artista vestirà ancora una volta i panni della giudice di “All Together Now”, talent show presentato dalla bellissima Michelle Hunziker in cui a presenziare la giuria ci saranno, oltre alla Tatangelo, nomi del calibro di Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

In merito alla sua vita privata invece, la cantante ha ritrovato la serenità smarrita insieme ad un suo collega, Livio Cori, con il quale sembra che le cose stiano diventando sempre più serie. Purtroppo però, il passato non è stato tutto rosa e fiori per lei, infatti ha sofferto molto a causa di un episodio che l’ha letteralmente devastata. Prima della nascita del piccolo Andrea, avuto dalla relazione con il suo ex Gigi D’Alessio, Anna ha subito un aborto.

“Non sono mai stata così male. Alla sesta settimana già pensavo al colore del corredo. Invece l’embrione non si era nemmeno formato, era un ovulo bianco”, le parole struggenti della Tatangelo in un’intervista a “Vanity Fair”. In quei momenti ha svelato che non voleva assolutamente vedere anima viva, ma per fortuna ha saputo voltare pagina, soprattutto grazie all’arrivo del suo amato figlio.