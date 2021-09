Caterina Balivo, il tremendo lutto: era giovanissima

Caterina Balivo parla del tremendo lutto che l’ha attraversata fin da giovanissima: ecco cosa le è accaduto.

Caterina Balivo possiamo definirla come una delle conduttrici italiane di maggior successo negli ultimi dieci anni. Parliamo di una donna capace di imporsi in un ambiente difficile come quello italiano e soprattutto nella tv di Stato. Insomma, persone come lei sono difficili da trovare, soprattutto con la sua bravura e caparbietà.

Parliamo infatti di una donna che in Rai è ormai conosciuta da tutti, con la carriera che ha preso il via nel lontano 1999. Ha infatti deciso di partecipare al concorso di Miss Italia, all’interno del quale si classifica al terzo posto nell’edizione vinta da Manila Nazzaro. Caso vuole che la stessa Manila non abbia seguito la sua scia, anzi, solo ora si sta riscattando, partecipando ora da protagonista alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Situazione difficile da gestire per la conduttrice tv

L’anno seguente alla partecipazione a Miss Italia, Caterina esordisce al fianco di Fabrizio Frizzi nel ruolo di valletta nella settima edizione di Scommettiamo Che…? Diviene poi inviata nel programma I Raccomandati condotto da Carlo Conti.

Donna che poi ha avuto anche piccoli ruoli in alcune pellicole e commedie teatrali, entra a far parte del cast di Uno mattina per poi affiancare successivamente Massimo Giletti in Casa Raiuno. Insomma, una scalata, non senza difficoltà, ma comunque repentina e costante nel corso degli anni. Il successo più grande della Balivo arriva nel 2005 quando va al timone di Festa Italiana, varietà pomeridiano.

Un vero lutto per lei

Caterina Balivo attraverso le sue quotidiane storie su Instagram ha voluto condividere la notizia della morte della ventisettenne Martina Luoni. Una ragazza deceduta tragicamente a causa di un cancro al colon metastatico.

Questa ragazza era divenuta molto conosciuta al pubblico italiano soprattutto attraverso il mondo del web, grazie soprattutto ai suoi video per sensibilizzare la gente a prendere le giuste precauzioni contro il Covid-19. Durante la prima fase emergenziale di Covid infatti, durante il lockdown, ha dovuto rimandare un importante intervento e grazie ai suoi appelli era diventata testimonial ufficiale della Regione Lombardia per la lotta contro il Covid.