Conoscete il fidanzato di Cristina Buccino? È un ex fidanzato di Diletta Leotta ed è famosissimo | Ecco chi è

Il nuovo fidanzato della bellissima Cristina Buccino è un ex di Diletta Leotta. Andiamo a svelare insieme l’identità del ragazzo in questione

La showgirl nata a Castrovillari, comune calabrese in provincia di Cosenza, avrebbe trovato una nuova fiamma, il quale tra l’altro è stato l’ex fidanzato di Diletta Leotta, conduttrice televisiva che da qualche anno lavora per l’emittente sportiva di DAZN.

Una volta terminati gli studi superiori, la Buccino ha intrapreso la carriera di modella, sfilando per svariati brand di fama internazionale. I suoi esordi televisivi sono stati piuttosto fortunati, infatti dopo aver preso parte alle riprese di un paio di trasmissioni targate Rai ha partecipato alle selezioni delle “Veline” giungendo in finale.

Tra le altre esperienze di spicco di Cristina ricordiamo quella dell’Eredità, dove ha ricoperto il ruolo della professoressa, nonché quella all’Isola dei Famosi. Nella decima edizione del reality show targato Mediaset, la trentaseienne è rimasta in gara per poco più di un mese, fino alla definitiva eliminazione dal gioco. Le vincitrici sono state invece le “Donatella”, ossia le sorelle gemelle Silvia e Giulia Provvedi.

Ecco chi è la nuova fiamma di Cristina Buccino

Il nome di Cristina è finito spesso al centro dell’attenzione mediatica in merito alle cronache rosa, grazie ai diversi flirt che le sono stati attribuiti nel corso degli anni. Tra i personaggi noti che sono stati accostati alla modella calabrese menzioniamo l’attore Alex Belli, l’ex tronista Cristiano Angelucci e, molto più recentemente, il pilota di motociclismo Andrea Iannone.

Insieme a quest’ultimo è stata avvistata in più occasioni durante la passata estate, anche se la showgirl ha sempre smentito ogni tipo di presunta liaison. Qualche mese fa invece, la bella Buccino è stata immortalata in compagnia di un altro uomo, il cui nome corrisponde a quello del pugile italiano Daniele Scardina. L’esclusiva è stata lanciata da “Chi”, settimanale diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini.

I due sono apparsi in alcuni scatti nel momento in cui si stavano scambiando delle effusioni amorose, ma per il momento non risultano fidanzati. Lo sportivo, soprannominato nell’ambiente “King Toretto”, in passato è salito agli onori della cronaca per la relazione sentimentale con Diletta Leotta, la quale al giorno d’oggi sta felicemente insieme a Can Yaman, noto attore turco che sta spopolando anche tra il pubblico nostrano.