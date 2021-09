Flavia Vento, la strana confessione sessuale: “…Mi fa schifo”

Flavia Vento si è resa autrice di una dichiarazione alquanto controversa riguardante il tema del sesso. Ecco le sue parole

L’ex modella romana ha esordito sul piccolo schermo mediante la partecipazione ad alcuni spot, prima di diventare la “valletta” di “Il Lotto alle otto”, incarico ricoperto a cavallo tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila.

Successivamente Flavia ha preso parte ad alcuni dei reality show più famosi del nostro palinsesto, a partire dall’esperienza ne “La Fattoria” risalente al 2004. La cosa che accomuna quest’avventura alle successive è il fatto che si è sempre ritirata prima del termine previsto.

Per due volte è partita in direzione Honduras, dove ha vestito i panni della naufraga nella sesta e nella nona edizione de L’Isola dei Famosi, mentre lo scorso anno è entrata nella casa più spiata d’Italia, uscendo dal Grande Fratello Vip dopo appena tre giorni a causa di motivi personali non meglio specificati.

La particolare confessione di Flavia Vento

Sul conto della Vento si sono scatenati una serie di dibattiti all’epoca della presunta liaison con l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Dopo anni però è emersa la verità, anche grazie al libro pubblicato dal marito di Ilary Blasi. Flavia aveva organizzato tutta la storia a tavolino seguendo le direttive di Fabrizio Corona e Lele Mora. I due infatti, avevano sperato che in tal modo avesse potuto accumulare una maggiore visibilità, tuttavia il loro piano è andato in frantumi.

Molto più recentemente invece, la showgirl ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti, che rapidamente hanno riacceso le polemiche sul suo conto. Stando alle sue parole, lei avrebbe intrapreso la via della ‘spiritualità’, abbandonando pertanto ogni tipo di desiderio sessuale.

“Prego e ormai sono casta da quattro anni. Non ho alcun tipo di rapporto sessuale. Sai, quando uno raggiunge una spiritualità molto forte, non ha bisogno del sesso. Il sesso è per le persone della terra. Chi viaggia su altre dimensioni…”, la confessione scioccante dell’ex gieffina concessa alla trasmissione “La Zanzara”, in onda sulle frequenze di Radio 24.

Nella seconda parte dell’intervista la Vento ha rincarato ulteriormente la dose, chiarendo in maniera definitiva il suo parere che, a prima vista, risulta alquanto fuori dagli schemi: “Il sesso per me è una cosa molto triste. Quando uno è insoddisfatto e non raggiunge picchi di grande spiritualità, sta ancora nella dimensione sessuale. Sono asessuata”.