Ricordate Fabrizio Biggio del duo “I Soliti idioti”? Ecco com’è diventato oggi

In molti ricordano Fabrizio Biggio del duo “I Soliti idioti”. Ma che fine ha fatto quest’ultimo? Andiamo a scoprirlo insieme

La prima esperienza nel mondo dello spettacolo per Biggio risale alla fine degli anni novanta, quando è stato alla guida di un programma in onda sulle frequenze di Canale 10. Qualche tempo più tardi è approdato nella prima emittente importante. Stiamo parlando di MTV, dove ha iniziato a collaborare al fianco di Francesco Mandelli, con il quale ha intrapreso un sodalizio vincente sotto tutti i punti di vista.

I due in seguito, si sono resi protagonisti della nota sit-com “I Solidi idioti”, grazie alla quale hanno riscosso un successo strepitoso che, molto probabilmente, nemmeno loro si sarebbero aspettati. Le battute dei personaggi da loro interpretati, in particolar modo quelle di Ruggero e Gianluca De Ceglie, sono diventate un tormentone assoluto.

A testimonianza della piena riuscita dei loro sketch comici, ancora oggi vengono trasmesse in replica le puntate della sopracitata sit-com in alcuni canali del palinsesto nostrano. Tuttavia, la coppia si è sciolta già da qualche tempo, e dietro a questa decisione sembrano esserci stati una serie di litigi.

Ecco com’è diventato Fabrizio Biggio

Qualche tempo fa, Fabrizio è tornato a parlare della rottura del duo comico composto da lui e da Francesco Mandelli, attraverso un’intervista da lui rilasciata: “Ci rimasi male, perché non mi chiami e non chiedi direttamente a me, invece di dirlo pubblicamente?”. Con queste parole, Biggio ha fatto capire che la decisione è stata presa dall’altro membro del duo e, a quanto pare, senza averlo nemmeno consultato.

“Siamo stati una coppia comica, che ti assicuro è come una coppia di sposi. Ci sono crisi, litigi e separazioni. Eravamo arrivati ad un momento di difficoltà umana tra di noi, ma credo sia normale per due che lavorano insieme da 15 anni”, la confessione del quarantasettenne nato a Firenze.

Al giorno d’oggi i due hanno preso strade separate, anche se il loro rapporto sembra essere tornato quantomeno amichevole. Mentre Mandelli a breve tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di un nuovo programma sulle reti Mediaset al fianco di Fatima Trotta, intitolato “Honolulu”, per quel che riguarda Biggio invece, la sua ultima apparizione alla guida di una trasmissione risale allo scorso anno, quando ha diretto “Stracult Live Show”, in onda su Rai 2.