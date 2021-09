Da giovane un viso rassicurante, oggi è il più potente di Mediaset: ecco chi è

Il ragazzo che vediamo nella foto è diventato col tempo uno dei volti principali delle reti Mediaset. Andiamo a svelare la sua identità

Lo scatto risale davvero a tanti anni fa, come è possibile notare dall’assenza di colori e dalla bassa risoluzione della stessa fotografia. Anche se all’epoca era ancora un ragazzo, nel suo sguardo si può leggere la forte ambizione che l’ha spinto a diventare uno dei personaggi televisivi più riconosciuti in assoluto, in particolar modo per quel che riguarda i canali Mediaset.

Sull’emittente di Berlusconi ha condotto una miriade di programmi, tanti dei quali hanno riscosso un successo quasi impronosticabile. Al giorno d’oggi è considerato invece una garanzia, motivo per cui in molti sono ancora pronti a scommettere sul suo talento, nonostante l’età che avanza inesorabilmente.

Ecco chi è diventato il giovane immortalato in foto

Quest’oggi stiamo parlando di Maurizio Costanzo, storico presentatore tv e marito di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti diversi decenni fa, mentre le nozze sono arrivate nel 1995. La coppia non ha mai messo al mondo figli, tuttavia hanno adottato un ragazzo che si chiama Gabriele, il quale attualmente collabora con l’azienda di produzione dei genitori.

Il celebre show del conduttore romano è arrivato alla quarantesima edizione, traguardo che quest’anno verrà celebrato dal padrone di casa. Quest’ultimo ha già in mente alcuni ospiti di spicco che gli piacerebbe invitare, attirando in tal modo la curiosità del pubblico da casa.

Di recente Maurizio ha assunto anche un altro incarico di prestigio, firmando un contratto con la società di calcio della A. S. Roma. Lo showman si occuperà del settore della comunicazione, in virtù della sua ampia conoscenza del linguaggio dei media e dell’ambiente capitolino, dove lui ha sempre vissuto.

Maurizio Costanzo sempre sul pezzo

Lo scorso 28 di agosto Costanzo ha spento ottantatré candeline, ma questo non gli impedisce di certo di proseguire con le innumerevoli attività che conduce con professionalità e dedizione.

Oltre a quelle già citate in precedenza, il marito di Maria De Filippi gestisce da tempo una rubrica sul settimanale “Nuovo”. Attraverso la rivista, ogni settimana Maurizio risponde ad alcune domande dei lettori, scegliendo tra esse quelle che a lui sembrano più interessanti. Il suo parere è infatti ancora oggi uno dei più ricercati, grazie al rispetto che uno dei volti più celebri della tv italiana ha saputo conquistare nel corso della sua straordinaria carriera.