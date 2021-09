Francesca Cipriani, il suo titolo di studio è incredibile: nessuno se lo aspettava

Molto probabilmente sono in pochi a conoscere il titolo di studio conseguito da Francesca Cipriani. Andiamo a scoprirlo insieme

Attualmente sono quasi due settimane che la Cipriani si trova all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip, dove è impegnata come concorrente in gara insieme a diversi altri coinquilini.

Il reality show presentato da Alfonso Signorini sulle frequenze di Canale 5 è dunque alle prime battute, ma ciò non ha impedito il nascere di scontri e polemiche tra alcuni dei vari partecipanti. Ad aggiungere il carico da novanta ci pensano le due opinioniste d’eccezione, ossia Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Come se i litigi tra i concorrenti non fossero sufficienti, nei giorni scorsi si è parlato anche di un presunto battibecco tra le due donne che il conduttore ha voluto fortemente al suo fianco. Tale indiscrezione non ha mai trovato conferme ufficiali, tuttavia durante le riprese della trasmissione hanno già dimostrato di non tirarsi indietro quando si tratta di esprimere le proprie ragioni sui diversi temi affrontati nel corso della puntata, trovandosi talvolta in forte disaccordo.

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Qual è il titolo di studio di Francesca Cipriani?

Come al solito la Cipriani ha già messo in mostra tutto il suo carattere effervescente e pieno di vitalità, dispensando battute sempre molto apprezzate dal pubblico. Oltre a questo, la showgirl fa parlare molto di sé anche in virtù delle sue forme prominenti.

Francesca non ha mai fatto segreto di aver fatto ricorso spesso e volentieri all’aiuto della chirurgia estetica, scelta di cui non si è mai pentita, anzi, si è sempre dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti. Nonostante la sua popolarità abbinata alla sua personalità fuori dagli schemi, la trentasettenne mantiene un profilo basso in merito alla sua vita privata.

Raramente infatti ha parlato dei suoi amori e degli affari personali, preferendo piuttosto commentare le vicende di altri personaggi famosi, motivo per cui è invitata spesso nei vari salotti televisivi estremamente seguiti dal pubblico da casa. Un dettaglio che a molti sfugge invece, è quello legato al percorso di studi che la vincitrice della seconda edizione de “La pupa e il secchione” ha seguito.

La Cipriani infatti, si è laureata nella facoltà di Scienze Politiche presso l’Università di Genova. Da questo possiamo presupporre quindi che lei si diverta ad accentuare il suo lato più leggero e disimpegnato, quando in realtà è una donna discretamente istruita ed acculturata.