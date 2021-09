Gianni Morandi, dopo la grave ustione: le condizioni del cantante

Gianni Morandi, qualche mese fa, si è provocato delle gravi ustioni a seguito di un incidente. Scopriamo le sue condizioni attuali

Con la sua gentilezza al fianco di una grande disponibilità, Morandi è uno dei personaggi più apprezzati in assoluto dal pubblico italiano. Persona di gran cuore, ha sempre dimostrato uno splendido sorriso anche nelle situazioni più avverse, attributi che caratterizzano il noto cantante nato a Monghidoro.

Oltre al lato umano però, naturalmente Gianni possiede anche delle immense doti artistiche, grazie alle quali ha scalato le gerarchie della musica italiana, avendo composto una miriade di capolavori che sono rimasti letteralmente nella storia.

Negli ultimi anni il settantaseienne si è avvicinato particolarmente al mondo dei social network, riuscendo in tal modo a rimanere sempre al passo con i tempi. Il suo account sulla piattaforma di Instagram viene aggiornato costantemente dal cantante in prima persona, il quale non manca occasione di rispondere a diversi dei messaggi che i suoi tantissimi fans rilasciano nella sezione dedicata ai commenti.

Ecco le condizioni attuali di Gianni Morandi

È proprio grazie ai social che i seguaci di Gianni possono restare informati sulle sue condizioni fisiche a seguito dell’infortunio di cui è rimasto vittima ormai diversi mesi orsono. Lo sfortunato episodio ha avuto luogo presso il terreno in campagna dell’artista, dove quest’ultimo stava svolgendo alcuni lavori tra cui dar fuoco alle sterpaglie.

Purtroppo però, ad un tratto si è sbilanciato finendo proprio sulle fiamme, riportando così delle gravi ustioni in alcune parti del corpo. A farne maggiormente le spese è stata in particolar modo la mano, la quale a distanza di tempo ancora non è guarita del tutto. Tuttavia pian piano sta riprendendo una discreta mobilità dell’arto, come dimostrato dai recenti post caricati dall’artista.

L’incidente è stato estremamente serio, per questo Morandi è stato immediatamente ricoverato d’urgenza, in modo che i medici potessero intervenire prontamente per limitare il danno provocato. Nel periodo post operatorio ha seguito invece un lungo percorso di fisioterapie, volte al fine di recuperare più in fretta il buon funzionamento della mano ferita. Negli ultimi giorni sembra proprio che le condizioni siano in netto miglioramento, soprattutto osservando l’assenza del guanto protettivo in un paio di fotografie postate di recente.