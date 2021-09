Mara Venier e la chirurgia estetica: la foto del prima e dopo mostra il drastico cambiamento | Irriconoscibile

A quanto pare anche la regina della domenica di Rai 1 avrebbe fatto ricorso a qualche ritocchino estetico. Ecco le foto

La nuova stagione di “Domenica In” è ripartita alla grande e domani pomeriggio andrà in onda la seconda puntata. Gli ospiti sono stati già annunciati e tra di essi figurano dei nomi di personaggi molto noti al pubblico da casa.

Come riportato da “Tv Blog”, ci sarà la presenza innanzitutto di alcuni cantanti italiani famosi, a partire da Orietta Berti, fresca del successo riscosso grazie al tormentone estivo intitolato “Mille”, da lei cantato al fianco di Fedez ed Achille Lauro. Tra qualche settimana inoltre, l’Usignolo di Cavriago prenderà parte alle riprese di “The voice senior”, andando a sostituire la coppia uscente composta da Albano e da sua figlia Jasmine Carrisi.

Sempre restando nel mondo della musica troveremo ospiti come Marco Masini e Noemi. Naturalmente non verrà trascurato nemmeno il tema del Covid, di cui se ne parlerà insieme al direttore dell’ospedale Spallanzani di Roma Francesco Vaia. A completare il parterre di alto livello ci saranno anche Serena Autieri, Elisabetta Gregoraci, Teo Teocoli e Margherita Buy.

La trasformazione di Mara Venier

Adoratissima dai telespettatori che la seguono assiduamente, la zia Mara è senza alcun dubbio una delle presentatrici più conosciute dell’intero palinsesto televisivo, per merito dei tanti anni in cui è entrata, tramite i suoi programmi, nelle case degli italiani.

Tuttavia sono in molti ad essersi domandati se anche lei, come molte altre sue colleghe, abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. In effetti, osservando bene alcuni scatti di quando era giovanissima, qualche differenza si nota facilmente.

Tra i cambiamenti che saltano prima all’occhio vediamo sicuramente delle labbra più carnose e dei zigomi un po’ più definiti, anche se nel complesso la sua indubbia bellezza è rimasta intatta, nonostante lo scorrere del tempo. La Venier di recente, è stata costretta a finire nuovamente sotto i ferri, ma purtroppo non per ragioni prettamente estetiche.

I suoi numerosi fans infatti, sanno bene che nell’ultimo periodo la showgirl veneta ha attraversato un vero e proprio calvario. Il tutto è iniziato con un intervento ai denti mal riuscito, da cui si è scaturita una serie di ripercussioni che hanno minato seriamente la salute della conduttrice. Ancora oggi non si può dichiarare guarita del tutto, anche se finalmente le sue condizioni si stanno man mano ristabilendo.