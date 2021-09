Da bambina un viso dolce come lo zucchero, oggi infiamma la casa del Grande Fratello: ecco chi è

Da piccola aveva un viso dolcissimo, oggi è una dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco di chi stiamo parlando

La bambina che vediamo immortalata nella foto si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da giovane, prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza. La svolta della sua carriera è arrivata nel 2008, quando è entrata per la prima volta nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante la mancata vittoria al reality show condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi, per lei si sono comunque aperte le porte della tv, dove ha partecipato alle riprese di diversi programmi molto conosciuti dal pubblico italiano. Oltre a questo ha recitato anche all’interno di qualche pellicola cinematografica, ultima delle quali uscita nelle sale nel 2011 ed intitolata “Matrimonio a Parigi”.

Ecco l’identità della bambina raffigurata nello scatto

Per chi ancora non avesse capito di chi stiamo parlando, nonostante i vari indizi, è giunto il momento di svelare il nome del personaggio in questione. Facciamo riferimento alla bellissima Raffaella Fico, ex compagna del calciatore professionista Mario Balotelli, con cui ha dato alla luce la sua unica figlia Pia.

Questa tuttavia non è stata l’unica relazione sentimentale di cui si è resa protagonista. In passato è stata legata a Cristiano Ronaldo, talento attualmente in forza al Manchester United dopo l’avventura in bianconero con la Juve, mentre qualche anno fa la modella ha intrattenuto un rapporto con Alessandro Moggi.

Come dichiarato dalla stessa di recente, proprio dall’interno della casa di Cinecittà, al momento è fidanzata con un altro uomo. Andiamo a scoprire insieme chi è la nuova fiamma della Fico.

Raffaella Fico ed il suo nuovo compagno

Stando a quanto riportato dal settimanale “Chi”, la showgirl nata in provincia di Napoli sarebbe legata ad un imprenditore italiano, il cui nome corrisponde a quello di Piero Neri. Originario di Livorno ma residente a Forte dei Marmi, l’uomo ha conosciuto Raffaella nello scorso mese di luglio e tra i due è scoppiato immediatamente l’amore.

Per il momento la concorrente della sesta edizione del Gf Vip non si è sbilanciata troppo a riguardo, anche se nell’ultima puntata del reality show targato Mediaset l’imprenditore ha fatto recapitare cento rose rosse all’indirizzo della compagna, ad ulteriore testimonianza che il sentimento sta diventando sempre più forte anche da parte sua.