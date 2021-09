Filippo Bisciglia, l’atroce dramma del presentatore: la dura malattia affrontata

Filippo Bisciglia si è trovato costretto a fronteggiare un dramma scaturito dalla comparsa di una durissima malattia

Il futuro professionale di Filippo è ancora un’incognita, dato che non è certa la messa in onda della prossima edizione di “Temptation Island”, programma da lui guidato fin dalla prima stagione, fatta eccezione per la penultima annata in cui abbiamo visto al timone Alessia Marcuzzi.

Come ben sappiamo, quest’ultima ha deciso di abbandonare le reti Mediaset e negli ultimi tempi si è parlato molto di un suo possibile approdo sui canali Rai. A differenza sua però, Bisciglia è ancora legato all’emittente del Biscione, anche se la trasmissione che conduce potrebbe saltare per far posto a qualcos’altro.

Una delle ipotesi è quella che potrebbe essere rimpiazzata da “La Talpa”, reality show che manca da diversi anni sul palinsesto ma che Pier Silvio Berlusconi ha annunciato alla presentazione della programmazione. Secondo altre indiscrezioni potrebbe esserci anche l’inserimento di un nuovo programma di Maria De Filippi, ma per il momento parliamo appunto di semplici voci di corridoio.

Il dramma affrontato con coraggio da Filippo Bisciglia

Lo showman è legato da diverso tempo alla bellissima Pamela Camassa, ex modella natia di Prato. Tuttavia lei non è l’unica donna importante della sua vita, dato che il conduttore è estremamente legato a sua madre Elisabetta.

Quest’ultima un paio di anni fa ha rilasciato alcune dichiarazioni a “DiPiù Tv”, durante le quali ha confessato di essere stata vittima di una brutta malattia: “Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è stato sempre accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare sempre dolce”.

Ringraziando il cielo la signora è riuscita a venirne fuori, sconfiggendo una volta per tutte il cancro: “Ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire di stare bene, ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia”. Infine invece, Elisabetta ha parlato della sua famiglia, lanciando un pensiero anche alla sua altra figlia.

“Mio figlio Filippo, come l’altra figlia, non mi molla mai un secondo, sono una mamma molto fortunata la nostra è una famiglia molto unita e Filippo mi sta dando davvero tante soddisfazioni”, la chiosa della madre del noto conduttore televisivo con cui ha svelato al pubblico la grande coesione che c’è all’interno della loro splendida famiglia.