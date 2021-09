Ainett Stephens, la gatta nera e il dramma del figlio malato: “Nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere”

La bellissima showgirl venezuelana, Ainett Stephens, ha parlato del dramma della malattia di suo figlio. Ecco cosa ha detto

Dopo aver cominciato la sua carriera come modella in sud America, nel 2004 si è trasferita in Italia, dove ha proseguito con la sua attività nel campo della moda fino a quando è approdata in tv. Ainett infatti, a partire da quel periodo ha preso parte a diverse trasmissioni, grazie alle quali ha incrementato considerevolmente la sua notorietà.

Tra queste ricordiamo “Scherzi a parte”, “Real TV” e, soprattutto, “Il mercante in fiera”, game show targato Mediaset in cui la venezuelana ha vestito i panni della “Gatta nera”, ruolo con cui si è fatta conoscere dal grande pubblico.

Nel corso della sua carriera la Stephens ha avuto anche un’esperienza cinematografica. Nel 2011 infatti, ha recitato nel film diretto da Neri Parenti intitolato “Amici miei – Come tutto ebbe inizio”. All’interno di questa commedia ha lavorato con un cast di tutto rispetto, ovvero al fianco di attori come Christian De Sica, Giorgio Panariello, Michele Placido e Massimo Ghini.

La malattia che ha colpito il figlio di Ainett Stephens

La vita della trentanovenne è stata caratterizzata da alcuni eventi drammatici, a partire dalla scomparsa di sua madre e di sua sorella. Le due infatti, si occupavano di import-export di prodotti per capelli, come raccontato dalla Stephens durante un’intervista a “Verissimo”.

“Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine”, le incredibili parole di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip attualmente in corso di svolgimento.

Poco meno di sei anni fa invece, la modella è diventata mamma di un bambino che si chiama Cristopher, nato dalla relazione con il suo ex marito, l’imprenditore italiano Nicola Radici. Purtroppo però, a darle un grande dolore non è stata la separazione con l’uomo, bensì la dura malattia che ha colpito suo figlio: “Dopo un controllo abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere”, il racconto dell’ex Gatta nera sulla patologia di cui è vittima il suo piccolo, a causa della quale ha smesso di parlare.