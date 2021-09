Irene Grandi, da grande cantante alla sparizione: ecco cosa fa oggi

Irene Grandi è senza dubbio una delle cantanti più affermate del nostro Paese. Andiamo a scoprire insieme cosa fa oggi

Artista di grande levatura, Irene ha iniziato a distinguersi verso la metà degli anni novanta, periodo in cui ha inciso il suo primo album in assoluto. Da allora fino ad oggi ne ha pubblicati quindici in totale, di cui dieci in studio.

Grazie ai suoi numerosi successi ha venduto oltre cinque milioni di cd, collezionando così svariati premi come un disco di diamante, nove di platino e quattro d’oro. Nel corso della sua brillante e luminosa carriera la Grandi è anche salita più volte sul palcoscenico del Teatro Ariston, per la precisione in cinque occasioni.

La prima risale al 1994, quando con il brano “Fuori” si posizionò al quarto posto nella classifica dedicata alle nuove proposte. Il miglior risultato invece se lo è portato a casa nel 2000, quando si è esibita con la canzone intitolata “La tua ragazza sempre”, per merito della quale è salita sul secondo gradino del podio alle spalle del gruppo chiamato Piccola Orchestra Avion Travel.

Che fa al giorno d’oggi Irene Grandi?

Dopo lo strepitoso successo degli anni passati, per l’artista nata nel capoluogo della Toscana c’è stato un periodo in cui ha rallentato la sua attività discografica. Tuttavia, proprio lo scorso anno è tornata in quel di Sanremo. Al termine della settantesima edizione della celebre manifestazione canora Irene si è classificata nona.

Per quel che riguarda le sue ultime pubblicazioni invece, nel 2019 è uscito l’album intitolato “Grandissimo”, mentre l’anno seguente ha inciso il suo primo disco in vinile dal titolo “Lasciami andare”. Giungendo al presente, la cantante attualmente è impegnata in un tour che tocca diverse città, a partire da Locarno (Svizzera) fino all’ultima data prevista per il 16 di ottobre a Milano.

Proprio ieri sera si è esibita a Catanzaro in occasione del Festival d’autunno, dove il pubblico l’ha accolta con una calorosa ovazione. Il tour prende il nome di “Io in blues”, in quanto la talentuosa artista ha deciso di abbracciare questo genere musicale molto adatto alla sua splendida voce.

Per concludere facciamo un accenno anche alla sua vita privata. Nel luglio del 2018 la Grandi si è unita in matrimonio con l’avvocato italiano Lorenzo Doni, con il quale vive felicemente tutt’oggi. In passato Irene era già stata sposata con un altro uomo, ma nonostante le due cerimonie nuziali non ha mai messo al mondo figli.