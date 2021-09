Mara Venier, rivela tutta la verità: “Non riesco a pronunciare…”

Mara Venier ha vuotato il sacco, rivelando in tal modo tutta la verità sulle sue condizioni. Scopriamo insieme cosa ha detto

Proprio nella giornata di ieri è andata in scena la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”. All’interno degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove si tengono le riprese della trasmissione della Venier, sono stati presenti diversi ospiti alquanto noti.

Tuttavia, uno dei personaggi intervistati dalla zia Mara si è potuta collegare soltanto in diretta video. Stiamo parlando della bellissima Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. Quest’ultima però, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere, in particolar modo sul web.

La showgirl infatti, parlando della pandemia che stiamo vivendo, ha affermato che nel Principato di Monaco (dove vive con suo figlio) le vaccinazioni sono state molto più spedite rispetto all’Italia, dove ancora oggi ci sono dipendenti pubblici che non si sono sottoposti nemmeno alla prima dose. Molti internauti si sono scagliati contro di lei, accusandola innanzitutto di essere sempre pronta a criticare il nostro Paese. Oltre a questo, in tanti le hanno fatto notare la netta differenza tra le difficoltà nel gestire uno Stato di 60 milioni di abitanti rispetto a quelle di uno che ne conta appena qualche decina di migliaia.

Le parole pronunciate da Mara Venier

Condurre un programma tanto seguito come lo è “Domenica In” non è di certo semplice. A tal proposito infatti, la stessa Venier aveva fatto intuire che questa potesse essere la sua ultima stagione alla guida del contenitore domenicale di Rai 1. Tuttavia, la zia più amata dagli italiani ha deciso di chiarire la situazione in maniera più approfondita.

“Un settimanale uscito in edicola ha fatto un titolo azzardato: Mara lascia la tv, faccio le corna! Ogni anno, quando finisce il programma, dico ‘È l’ultima volta’, perché è faticoso. Ma la verità è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In. E infatti eccomi qui”, ecco le parole di Mara con le quali ha messo a freno tutte le indiscrezioni che la vedevano lontana dalla trasmissione targata Rai e, addirittura, dal piccolo schermo.

Ciò nonostante, la presentatrice ha comunque ammesso di spendere molte energie al timone del suo format, anche a causa delle sue condizioni di salute non ottimali: “Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronunciare alcune parole”. Tale lesione è stata provocata a seguito di un intervento sbagliato ai denti. Le ripercussioni di questo episodio accaduto ormai diversi mesi fa se le sta ancora portando dietro, ma con la sua grande forza di volontà è in grado di resistere e di continuare il suo ottimo lavoro al timone del suo seguitissimo programma.