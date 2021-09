Maria De Filippi, bomba a Uomini e Donne: ecco la nuova tronista

La nuova tronista di Uomini e Donne ha innescato una bomba sulla trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ecco chi è

Sono ormai venticinque anni che il dating show trasmesso dai canali Mediaset va in onda ininterrottamente, tuttavia grazie alla bravura di Maria la curiosità da parte dei telespettatori da casa è sempre la stessa.

I colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno, con un rapido susseguirsi di eventi che fanno in modo che i tantissimi appassionati del format restino incollato al piccolo schermo. Mentre per quel che riguarda il trono Over c’è Gemma Galgani che continua ad attirare tutte le attenzioni, o quasi, sul suo conto, in merito a quello classico c’è un cavaliere che si è distinto ma per demerito.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, la De Filippi avrebbe cacciato via dalla trasmissione un tronista, Joele Milan. Quest’ultimo infatti, si sarebbe macchiato di uno dei ‘reati’ più gravi all’interno del programma, ovvero ha trasgredito la regola secondo cui non si può fare utilizzo dei social network, avendo chiesto il profilo di Instagram ad una delle dame presenti. Nelle prossime ore verrà sicuramente fatta luce sulla vicenda.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Ecco la nuova tronista di Uomini e Donne

Mentre il pubblico attende chiarimenti sulla situazione appena descritta, nel frattempo c’è una nuova tronista che è finita rapidamente sotto la luce dei riflettori. Il suo nome è Andrea Nicole Conte, una ragazza di ventinove anni proveniente da Milano.

Quest’ultima, come da lei stessa confermato, è nata uomo, tuttavia fin da piccola si è sentita a disagio in un corpo maschile, motivo per cui ha intrapreso un lungo percorso che l’ha portata ad essere una donna a tutti gli effetti: “Ho iniziato il mio percorso di transizione molto presto, avevo quindici anni quando l’ho esternato ai miei genitori. A sedici ho iniziato le terapie psicologiche. L’ho fatto principalmente da sola, perché i miei genitori non capivano quello che volessi e come mi sentissi”.

Dopo queste prime parole, la nuova tronista di U&D ha terminato il racconto della sua transizione: “Avevo bisogno di questo cambiamento. Nel 2014 sono volata a Barcellona per l’intervento e il cambio dei documenti. Non voglio dire che dal 2014 sono una donna perché sento di esserlo dalla nascita. Diciamo che dal 2014 anche lo Stato italiano mi riconosce come una donna”.