Ricordate Laura Torrisi, oggi è cambiata completamente: ecco com’è diventata

Laura Torrisi non si vede in televisione da tanto tempo: oggi rispetto al passato è completamente cambiata: ecco com’è.

Laura Torrisi è stata una donna molto seguita nei primi anni 2000, grazie ad un fisico statuario che le ha permesso di essere per un periodo di tempo molto amata dallo stesso pubblico. Per un periodo invece è sparita totalmente dal mondo della Tv e del gossip.

Il tutto mentre è possibile notare come sia riuscita a mantenersi in perfetta forma. Lo si ricorda in occasione del suo ultimo compleanno, questo è stato festeggiato molto tempo fa, parliamo del 7 dicembre 2020, dove molti sono i commenti apparsi sotto alcuni scatti che l’attrice ha voluto condividere.

Andiamo a scoprire cosa sta accadendo a Laura Torrisi

Non mancano i messaggi di auguri oltre che un apprezzamento dovuto ad una donna che ha fatto del suo fisico una vera icona nel corso degli anni. Ecco quindi che si è emozionata soprattutto alla vista di commenti del genere: “No, impossibile, non ci credo! Sembri un’adolescente! Bimba bella, auguro tutto il meglio che la vita possa offrire con generosità a te che hai un cuore puro e sincero”.

Inoltre, da sottolineare come la stessa Laura Torrisi avesse aggiunto nella propria didascalia della foto, come si riferisse lo scatto proprio al suo compleanno: “40+1. Grazie a tutti per gli auguri!!! In questo compleanno così strano, mi state riempiendo davvero il cuore”.

Ecco cosa sta accadendo ora a Laura Torrisi

Dalle indiscrezioni inoltre si è scoperto come abbia una storia d’amore con Aiello, Nulla è stato confermato, anche se in molti lo confermano. Infatti, nel 1998 era l’anno in cui è stata avviata la sua carriera. In quel periodo ha partecipato alla 53esima edizione di Miss Italia, conquistando il posto di una delle finaliste. Per lei grande notorietà nel 2006, un anno in cui ha partecipato al Grande Fratello 6.