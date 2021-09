Ricordate Maria, la prima fidanzata di Francesco Totti: ecco com’è diventata

La prima fidanzata di Francesco Totti si chiama Maria. A distanza di molti anni dalla fine della storia, andiamo a vedere com’è diventata

Quando pensiamo alla vita privata dell’ex numero dieci giallorosso ci viene subito in mente Ilary Blasi, splendida showgirl romana per cui Francesco ha perso la testa diversi anni orsono. I due si sono uniti in matrimonio nel giugno del 2005, con una cerimonia che è stata seguita addirittura dall’emittente televisiva Sky, la quale ha trasmesso in diretta tutto l’evento.

Dalla loro unione sono nati tre bambini, Cristian, Chanel e la più piccola Isabel. Il primogenito sta seguendo le orme di suo padre, militando nelle giovanili della Roma dove già sta dando prova di possedere un discreto talento. Ciò nonostante, come ha ricordato anche Ilary, sarebbe ingiusto caricare il ragazzo di tante aspettative soltanto perché è il figlio di Totti, ma piuttosto è necessario lasciarlo crescere e divertirsi in pace.

Leggi qui -> Ilary Blasi tradita da Francesco Totti: la verità non è come sembra | La presunta amante la conoscete tutti

Leggi qui -> Totti e Ilary, seconda luna di miele per l’innamoratissima coppia

Ecco Maria, la storica fidanzata di Francesco Totti

Prima di costruire una famiglia insieme alla Blasi, Totti è stato fidanzato con un’altra donna per qualche tempo. Il nome di quest’ultima corrisponde a quello di Maria Mazza, ex modella ed attrice italiana nata negli Stati Uniti.

Fin da piccola ha cominciato a studiare prima pianoforte e, poco dopo, danza, grazie alla quale ha esordito sul piccolo schermo verso la fine degli anni novanta. In quel periodo infatti, ha partecipato alle riprese di “Scirocco” e di “Domenica In” proprio in qualità di ballerina.

Nel 2001 ha debuttato al cinema, prendendo parte alle riprese di un film diretto dai registi Pino Ammendola e Nicola Pistoia intitolato “Stregati dalla luna”. La sua ultima interpretazione risale invece al 2006, quando ha recitato nella pellicola di Francesco Ranieri Martinotti “Ti lascio perché ti amo troppo”.

Per quel che riguarda la sua vita privata infine, al giorno d’oggi è fidanzata con un uomo che si chiama Amedeo Quagliata. La loro relazione ha avuto inizio nel 2013, mentre nel giugno dell’anno seguente hanno messo al mondo una figlia di nome Sveva. Tra la storia d’amore con il suo attuale compagno e quella con Francesco Totti c’è stato di mezzo un matrimonio, celebrato nel 2005 con Ludovico Lieto ma durato appena tre anni.