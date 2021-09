Silvia Toffanin, la verità sul matrimonio con Pier Silvio: finalmente l’ha detto

Silvia Toffanin è tornata a parlare del discorso legato al matrimonio con Pier Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole

Dopo tanta attesa da parte dei telespettatori, la scorsa settimana Silvia è tornata in pista con l’apertura della nuova stagione di “Verissimo”. A partire da quest’anno l’appuntamento è stato raddoppiato, in quanto il talk show verrà trasmesso sia il sabato che la domenica, come sempre sulle frequenze di Canale 5.

Nel secondo weekend della nuova annata ci saranno diversi ospiti del mondo dello spettacolo del calibro di Diletta Leotta, Piero Chiambretti, Albano Carrisi, Claudio Amendola e Sonia Bruganelli, attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oltre a tutti i personaggi citati, assisteremo anche alla presenza di un paio sportivi, ossia il karateka che ha vinto l’oro olimpico Luigi Busà e la specialista del triathlon Veronica Yoko Plebani, vincitrice del bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Ecco la verità sul matrimonio tra la Toffanin e Berlusconi Jr

Uno dei temi di cui spesso si è parlato negli ultimi tempi in riferimento alla Toffanin è quello del possibile matrimonio con Pier Silvio. I due stanno insieme a partire dal 2002, anno in cui è cominciata la loro relazione sentimentale. La coppia ha messo al mondo due figli, i quali si chiamano Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Nonostante il grande amore che li lega però, l’amministratore delegato di Mediaset e la conduttrice televisiva non sono ancora convolati a nozze. Nel corso del tempo sono circolate le ipotesi più disparate, ma di recente è intervenuta sull’argomento la stessa Silvia, la quale ha rilasciato un’intervista sulle pagine del magazine del Fatto Quotidiano.

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no… Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”, le parole della showgirl con cui ha svelato come stanno in realtà le cose tra lei e Pier Silvio Berlusconi.

In un secondo momento invece, la presentatrice di “Verissimo” ha confessato uno dei suoi timori più grandi: “Ho paura delle malattie, della morte delle persone che amo. Sembra una frase fatta, ma la salute è la cosa più importante”.