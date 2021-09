Soleil Sorge, la confessione sul brutto male: “Due volte il cancro”

Soleil Sorge si è resa protagonista di una confessione riguardante un brutto male. Andiamo a scoprire insieme le sue parole

Anche il suo nome figura nella lista dei partecipanti alla sesta edizione del Grande Fratello Vip che attualmente è in corso di svolgimento. I milioni di telespettatori del programma possono seguire la diretta h24 sulle frequenze di Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), mentre le puntate vengono trasmesse due volte a settimana, il lunedì ed il venerdì alle ore 21:40 circa su Canale 5.

La guida è stata affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini, il quale negli ultimi anni è diventato assoluto mattatore del format grazie anche alla sua straordinaria conoscenza nel settore del gossip. La giovane e bellissima Soleil dal canto suo, ha già fatto parlare di sé per alcuni motivi.

Uno di questi è senz’altro legato alla presenza del suo ex Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano che opera nel campo della moda e che in passato è salito agli onori della cronaca per la sua relazione con la super modella sud americana Belen Rodriguez.

La struggente confessione di Soleil Sorge

Nonostante la giovane età, la Sorge ha già collezionato diverse esperienze televisive, a partire da quando è scesa dai gradini di “Uomini e Donne” per corteggiare il tronista di allora, Luca Onestini, con il quale è uscita insieme dal programma.

Nel 2019 invece ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove si è avvicinata particolarmente a Jeremias Rodriguez, fratello delle splendide Belen e Cecilia, ma anche in questo caso la storia è durata meno del previsto. Soltanto l’anno scorso infine, Soleil ha preso parte alle riprese di “Pechino Express” e lo ha fatto insieme alla mamma, una bella signora che si chiama Wendy.

Le due sono state eliminate nel corso della settima puntata, sfiorando di poco il raggiungimento della finale. Tuttavia la loro è stata un’esperienza più che positiva, avendo messo in luce una spiccata determinazione e un’elevata voglia di mettersi in gioco. A distanza di qualche tempo dall’emozionante viaggio, l’attuale concorrente del Gf Vip ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci sui social, tra cui una in cui le è stato chiesto quale fosse stato per lei il ricordo più doloroso.

“Il momento più brutto è stato, sicuramente, quando mia madre ha scoperto un nodulo al seno. E, dopo aver sconfitto già il cancro due volte, è stato veramente distruttivo”, questa è stata la replica di Soleil che ha confessato la terribile malattia di cui è stata vittima la mamma.