Adriana Volpe sull’ex marito: “Ha dei problemi…” | La confessione

Adriana Volpe ha risposto alle parole del suo ex marito, affermando che l’uomo ha dei problemi. Scopriamo la vicenda nel dettaglio

Al momento la conduttrice televisiva è impegnata a vestire i panni dell’opinionista d’eccezione all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, presentatore del reality show targato Mediaset, ha scelto un’altra donna da affiancare alla Volpe, ovvero la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli.

Tra le due sembra esserci un certo clima di tensione. Le voci di corridoio circolate prima dell’inizio delle riprese del programma infatti, avrebbero trovato conferma da una serie di battibecchi durante la diretta, a causa di diversi tipi di pensiero su alcuni dei concorrenti in gara.

Tuttavia entrambe hanno mostrato una grande eleganza e professionalità, riuscendo a discutere senza mai uscire dalle righe. Probabilmente questo tipo di scontro va a favorire lo stesso conduttore della trasmissione, in quanto contribuisce ad alimentare la curiosità del pubblico all’indirizzo del seguitissimo format di Canale 5.

La replica di Adriana Volpe al suo ex marito

Nei giorni scorsi le parole di Roberto Parli, ex marito di Adriana, hanno alimentato una sfilza di polemiche sul suo conto. Secondo la versione dell’uomo infatti, la showgirl avrebbe scelto di accettare l’incarico che le ha offerto Signorini lasciando la figlia sola a casa: “Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di nove anni. Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa?”.

Più recentemente invece, la Volpe ha deciso di rispondere alle pesantissime accuse che sono state mosse da parte del suo ex: “Ritrovarti dopo tanti anni di matrimonio, vedere che la persona che è accanto a te cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile”. Subito dopo la quarantottenne trentina ha spiegato la situazione in maniera più approfondita.

“In questo momento lui va protetto (il suo ex marito), è una persona fragile che ha dei problemi e va rispettato. E va protetta soprattutto mia figlia. Ci vorrà tempo e conquisteremo tutti e tre la nostra serenità”, il messaggio carico di speranza di Adriana, che in tal modo si augura vivamente che le cose possano essere risolte per il meglio, in particolar modo per il benessere della sua amata bambina.