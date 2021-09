Avete mai visto la mamma di Francesco Facchinetti? Ecco chi è l’ex moglie di Roby

Mentre lui e suo padre sono volti noti del mondo dello spettacolo, forse in pochi conoscono sua madre. Scopriamo insieme la sua identità

Recentemente Francesco si è recato in Sudtirol per festeggiare i dieci anni di sua figlia Mia, avuta insieme alla showgirl Alessia Marcuzzi. Per l’occasione hanno deciso di stringersi tutti insieme al fianco della bambina, formando in tal modo una cosiddetta famiglia allargata.

Con il conduttore televisivo infatti c’erano anche la sua nuova moglie, Wilma Helena Faissol ed i suoi due bimbi più piccoli, Leone e Liv. Proprio quest’ultima, qualche giorno fa, è stata vittima di un incidente domestico. Il suo volto si è scontrato con il tavolo, provocando la fuoriuscita di sangue che ha spaventato terribilmente i suoi genitori. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, con la piccola che è già tornata a ridere e scherzare.

Facchinetti e sua moglie si sono sposati nel dicembre del 2014, presso un piccolo comune situato in provincia di Como, attraverso un rito civile. Nello stesso anno è nato il loro primogenito, mentre la seconda è arrivata nel marzo del 2016.

Ecco chi è la mamma di Francesco Facchinetti

Il cantante e tastierista dei “Pooh”, Roby Facchinetti, nel corso della sua vita ha messo al mondo ben cinque figli. Le prime due, Alessandra e Valentina, sono arrivate dal matrimonio con Mirella Costa. Successivamente invece, l’artista si è legato con una donna che si chiama Rosaria Longoni, la quale è proprio la mamma di Francesco. Nel 1989 si è sposato nuovamente, questa volta con Giovanna Lorenzi. Dal loro amore sono nati i suoi ultimi due eredi, Roberto e Giulia.

Della madre di uno dei giudici de “Il cantante mascherato” non si hanno molte notizie, in quanto è una donna che ha sempre preferito tenersi a distanza dalla luce dei riflettori. Al contrario di suo marito e di suo figlio infatti, lei ha scelto di vivere nella totale privacy. Tuttavia sappiamo che la separazione con Roby è stata molto dura da superare, però ce l’ha fatta grazie all’aiuto della fede religiosa.

Francesco è legatissimo alla mamma, come dimostrato dalle sue parole rilasciate in un post caricato sui suoi canali social: “Puoi girare il mondo, vedere persone e fare cose… ma la mamma rimane sempre la mamma! Auguri alle mamme della mia vita. A nonna Angelica e nonna Emilia che mi proteggono dall’alto. A mia mamma Rosaria che ha donato la sua vita”.