Belen Rodriguez, la corsa in ospedale: “In ambulanza con le flebo” | il racconto

Belen Rodriguez ha raccontato della sua corsa in ospedale durante una recente intervista. Vediamo insieme le sue parole

Dopo aver presentato il nuovo brand in compagnia dei fratelli Jeremias e Cecilia in occasione della Milano Fashion Week, Belen è partita in direzione Roma, dove si terranno le registrazioni delle prossime puntate di “Tu si que vales”.

Lo show condotto dalla modella argentina insieme ad Alessio Sakara ed a Martin Castrogiovanni è cominciato lo scorso 18 settembre, con la presenza della stessa giuria della stagione passata. A giudicare i vari concorrenti saranno infatti ancora una volta Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Finora sono state tramesse due puntate, ultima delle quali andata in onda sabato 25 settembre. Mentre nella prima come ospite di serata c’è stato l’oro olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi, nella seconda abbiamo assistito alla presenza del noto cantante J-Ax, ex frontman degli Articolo 31.

Belen Rodriguez di corsa in ospedale

Soltanto qualche giorno fa, la Rodriguez è stata invitata nel salotto di “Verissimo” dalla conduttrice Silvia Toffanin. Nello studio televisivo del talk show targato Mediaset Belen ha raccontato alla padrona di casa alcuni aneddoti della sua ultima gravidanza, quella dalla quale è nata la sua piccola Luna Marì.

Innanzitutto ha svelato le differenze tra i primi giorni di vita del suo primogenito avuto con Stefano De Martino e quelli della neonata: “Sono stanca. Non mi fa dormire. Santiago era buonissimo, lei già si muoveva nella pancia. Sono totalmente innamorata di lei. Il parto è andato benissimo, ho fatto l’epidurale”.

Successivamente invece, la super modella sud americana ha proseguito descrivendo la reazione del padre della bambina, il suo amato Antonino Spinalbese: “Durante il parto, Antonino è svenuto su di me. Antonino ama follemente Luna Marì, si sveglia più lui di me”. Tuttavia, purtroppo il periodo subito dopo la gravidanza non è stato dei più semplici per la trentasettenne di Buenos Aires.

“Sono tornata a lavorare dopo sette giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con le flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore”, la confessione della Rodriguez al termine della quale suggerisce ai telespettatori di non ripetere lo sbaglio da lei commesso che l’ha costretta a correre in ospedale.