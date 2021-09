Da ragazzo era molto esile, oggi è il più grande della televisione italiana: ecco chi è

Il ragazzo esile che vediamo in foto, al giorno d’oggi è ritenuto uno degli uomini più potenti della televisione italiana

Questa volta vi presentiamo un personaggio estremamente conosciuto nell’ambito televisivo, anche se riconoscerlo da questo scatto è pressoché impossibile. Osservando per bene il fermoimmagine infatti, non si coglie una grande somiglianza rispetto a come lo conosciamo nel presente.

All’epoca era poco più che maggiorenne, con un fisico molto esile ed un taglio di capelli ampiamente fuori moda. Suo padre è un uomo di grande potere, tanto da aver lasciato nelle mani di suo figlio una sorta di impero. Nel corso degli anni il giovane raffigurato nella foto è stato in grado di sfruttare pienamente ciò che gli è stato affidato, soprattutto per merito delle sue abilità imprenditoriali abbinate alla sua indubbia professionalità.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Ecco chi è il ragazzo dal fisico esile in foto

Stiamo parlando dell’attuale amministratore delegato delle reti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie al suo contributo l’emittente del Biscione è cresciuta esponenzialmente, fino a diventare un colosso non solo nel nostro Paese, ma anche in altre parti d’Europa, prima fra tutte la Spagna.

Il cinquantaduenne è nato dalla relazione sentimentale del Cavaliere con la sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, così come sua sorella maggiore Marina. Dopo aver conseguito il diploma del liceo classico, si è iscritto alla facoltà di filosofia presso l’Università di Milano, senza però completare il percorso di studi.

Pier Silvio è padre di tre figli, di cui la prima, Lucrezia Vittoria, è venuta al mondo nel 1990 dal suo rapporto con la modella italiana Emanuela Mussida. Diversi anni dopo invece, l’imprenditore si è legato a Silvia Toffanin, nota conduttrice televisiva veneta.

Pier Silvio Berlusconi e l’amore con Silvia Toffanin

I due si sono fidanzati agli inizi degli anni duemila, coronando il loro amore con la nascita di due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2015. La loro famiglia vive a Portofino in una villa da cui si può ammirare uno splendido panorama mozzafiato.

La coppia per ora non ha ancora fatto il grande passo, ossia quello di unirsi in matrimonio. Il motivo è stato a lungo oggetto di dibattito da parte degli amanti del gossip, ma è stata la stessa Silvia a confidare in un’intervista che attualmente sono felici così e pertanto non sentono la necessità di sposarsi.