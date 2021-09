Ilary Blasi, la rivelazione sull’intimità con Francesco: “Fissato con…”

Una Blasi senza peli sulla lingua ha concesso alcune rivelazioni sulla vita intima tra lei e suo marito Francesco Totti

Il 16 settembre scorso è cominciato il nuovo show targato Mediaset, “Star in the star”, condotto dalla splendida Ilary Blasi. Tra un paio di giorni andrà in onda la terza puntata su un totale di sette previste, ma le prime polemiche non sono tardate ad arrivare.

Qualcuno ha criticato le maschere utilizzate dai concorrenti definendole “poco credibili”, tuttavia la notizia ancor peggiore è quella relativa agli indici di ascolto. Fino ad ora infatti, la trasmissione non è andata oltre l’11 % di share, fattore che ha fatto preoccupare e non poco i piani alti dell’emittente televisiva.

I scarsi risultati ottenuti al momento vanno a scontrarsi con un cast di tutto rispetto. La giuria ad esempio è formata da personaggi del calibro di Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola, i quali finora non sono stati sufficienti a risollevare le sorti del programma.

La confessione intima di Ilary Blasi

Nelle ultime ore si è parlato anche di una possibile crisi tra la conduttrice e suo marito. Quest’ultimo infatti, proprio ieri ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno, tuttavia sui social non è arrivato nessun tipo di augurio da parte della moglie, come accaduto invece negli anni passati.

La notizia ha subito catturato l’attenzione degli amanti delle cronache rosa, i quali hanno percepito questo silenzio come un campanello d’allarme. Una delle ipotesi fatte è quella secondo cui la Blasi attualmente è molto impegnata nelle riprese di “Star in the star”, motivo per cui non ha avuto tempo per pensare agli auguri via social.

Qualche tempo fa invece, la showgirl si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardanti il rapporto intimo con l’ex capitano della Roma: “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato”, ha scherzato Ilary, prima di parlare in maniera più seria della loro relazione.

“Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo“, la chiosa finale della Blasi con cui confessa che il divertimento a casa Totti non manca mai, nonostante l’ovvia impossibilità di recarsi nei locali della movida romana.