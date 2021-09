Maria De Filippi, il tremendo lutto inaspettato: è venuto a mancare un volto dei suoi programmi

Lo staff di Maria De Filippi ha perso tragicamente uno dei suoi membri a causa di un terribile incidente. Ecco cos’è successo

Prima ancora di essere una grande conduttrice, Maria è una donna estremamente apprezzata da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla bene. Questo perché ha sempre dimostrato gentilezza, capacità di comprensione ed una enorme disponibilità nei confronti del prossimo.

Ogni qual volta che qualcuno ha chiesto il suo sostegno lei non si è mai tirata indietro, cercando di risolvere svariate problematiche anche in prima persona. I suoi programmi sono ripartiti da poche settimane, facendo già registrare, come al solito, un grande seguito in termini di share.

Il pubblico da casa è entusiasta, in quanto non vedeva l’ora di scoprire i nuovi protagonisti sia per quel che riguarda “Amici di Maria De Filippi” sia in merito a “Uomini e Donne”. Purtroppo però, la gioia e l’entusiasmo per la ripresa dei celebri format da lei guidati sono stati spezzati da un evento drammatico, ovvero la scomparsa di un membro del suo staff.

Il lutto che ha scosso lo staff di Maria De Filippi

Soltanto pochi giorni fa, come già accennato in precedenza, è morto uno dei membri dello staff della moglie di Maurizio Costanzo. Si tratta di un ragazzo che si chiamava Nicolas Lorenzo Vona, il quale era un tecnico che lavorava sia per “Uomini e Donne” che per “Amici di Maria De Filippi”.

A portarlo via per sempre dai suoi amici e dai suoi cari è stato un terribile incidente stradale. Come riportato da “Frosinone Today”, il giovane era a bordo della sua Mini Cooper, con la quale stava attraversando la strada provinciale che collega Arpino (nota come la città di Cicerone) a Fontana Liri.

Secondo le prime ricostruzioni, a far perdere il controllo del veicolo al ragazzo potrebbe essere stato l’improvviso transito di un animale sulla carreggiata, costringendolo ad una sterzata che è risultata fatale. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social di “Uomini e Donne”, attraverso un messaggio dal contenuto toccante: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”.