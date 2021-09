Federica Pellegrini non la vedrete più: la decisione presa è drastica

La “Divina” ha preso la decisione definitiva, escludendo ogni tipo di possibilità di ritornare sui suoi passi. Ecco cosa ha dichiarato

Una delle sportive più grandi del nostro Paese è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin durante le riprese di “Verissimo”. Nel corso della sua intervista, la Pellegrini ha ribadito la sua decisione, spiegando al tempo stesso le ragioni di questa sua scelta definitiva.

La scorsa estate è stata ancora una volta protagonista dei giochi olimpici. La kermesse si è tenuta a Tokyo ma con un anno di ritardo rispetto a quanto era previsto, a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito il pianeta intero. Anche in questa occasione Federica si è distinta nel migliore dei modi, raggiungendo per la quinta volta in carriera la finale dei 200 metri stile libero, record assoluto per un’atleta olimpica.

Ovviamente questo non è l’unico primato raggiunto dalla straordinaria nuotatrice italiana, la quale però ha preso una decisione incontrovertibile, come ha espresso anche durante l’intervista che vi abbiamo accennato in precedenza.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

La drastica scelta di Federica Pellegrini

In uno dei primi appuntamenti della nuova stagione di “Verissimo”, l’ospite speciale è stata proprio la Pellegrini. Quest’ultima ha colto l’occasione per confermare la sua scelta definitiva riguardo all’addio dal nuoto, come aveva già annunciato nei mesi scorsi.

“Sono serena, non ho cambiato idea, sto ancora nuotando, e lo farò fino alla fine dell’anno. Sto metabolizzando l’idea, ma alla fine ho 33 anni, per un nuotatore è davvero un’età avanzata, contro cui combattere. Era arrivato dunque il momento giusto per me”, queste le parole con cui Federica ha ribadito fermamente la sua presa di posizione.

“Sono convinta di aver preso la decisione giusta, sembrerà strano ma non ho paura, sono molto eccitata e curiosa della mia nuova vita. Non ho mai avuto paura dei cambiamenti nella mia vita, ma sicuramente questo è quello più grande che farò”, ha confessato la campionessa italiana di nuoto nel corso della suddetta intervista.

Alla fine del suo discorso invece, la sportiva ha parlato delle difficoltà incontrate dagli atleti del suo calibro: “Tutti pensano che gli atleti siano dei robot pronti a tutto, ma i livelli di stress psicofisici sono altissimi, e queste Olimpiadi ci hanno mostrato quanto è importante preservare la salute mentale stessa degli atleti”.