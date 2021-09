Leonardo figlio di Mike Bongiorno e l’incidente stradale: ecco come sta oggi

Leonardo, il più giovane dei figli di Mike Bongiorno, è rimasto vittima di un incidente stradale. Ecco le sue condizioni attuali

Lo storico presentatore televisivo si è spento per sempre all’età di ottantacinque anni nel settembre del 2009. La sua vita è stata stroncata da un infarto mentre si trovava nel Principato di Monaco insieme a sua moglie Daniela Zuccoli, ex stilista e produttrice televisiva nata a Milano.

In precedenza lo showman ha celebrato altri due matrimoni, ovvero quello con la cantante lirica italoamericana Rosalia Maresca e quello con la giornalista Annarita Torsello. Tuttavia, tutti e tre i figli di Mike sono nati dalla relazione con la sua ultima consorte. Gli eredi di Bongiorno si chiamano, dal più grande al più piccolo, Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo.

Tutti insieme hanno collaborato nell’azienda di famiglia, la “Bongiorno Productions”, fondata proprio dal compianto conduttore e dalla sua amata Daniela. Quest’ultima, qualche tempo fa, ha subito un grandissimo spavento a seguito dell’incidente stradale che è capitato al suo terzogenito. Vediamo cosa è successo.

Leggi qui -> Mike Bongiorno ha lasciato un’eredità enorme: Non immaginate la cifra

Leggi qui -> Sapete quanto guadagna Luca Laurenti? La spalla di Bonolis non invidia il suo amico

L’incidente stradale di Leonardo Bongiorno: ecco come sta

Nello scorso mese di marzo il figlio di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. Il ragazzo si trovava a Milano, dove aveva preso un motorino in sharing per farsi un giro per le vie del capoluogo della Lombardia.

Purtroppo dal suddetto incidente il trentaduenne ha riportato la rottura di una gamba, motivo per cui si è recato presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini. Ricoverato prontamente nel reparto di radiologia, a Leonardo è stato ingessato l’arto, come testimoniato da alcune storie caricate sul suo profilo di Instagram.

Nonostante lo spavento iniziale, le sue condizioni non hanno destato troppe preoccupazioni, tanto che nel giro di qualche tempo l’erede dell’amatissimo conduttore si è ristabilito completamente. Oltre a sua madre Daniela, a tirare un sospiro di sollievo è stata anche la sua fidanzata, Sofia Hintermann.

Quest’ultima è giovanissima, abita a Milano e nella vita fa la modella. Tra i due è stato quasi un colpo di fulmine e, ad oggi, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Il più giovane dei figli di Bongiorno condivide spesso con i suoi followers alcune fotografie in compagnia della ragazza, insieme alla quale ha già fatto diversi viaggi.