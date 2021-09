Raffaella Fico, la separazione con Balotelli: dopo anni spunta tutta la verità

A distanza di molto tempo dalla separazione tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è finalmente spuntata fuori tutta la verità

Proprio in questi giorni, durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la Fico è tornata a parlare della relazione sentimentale con il suo ex, il calciatore professionista Mario Balotelli. Dopo le ultime deludenti annate, l’attaccante attualmente milita tra le file dell’Adana Demirspor, un club di serie A turca.

Nelle prime settimane del reality show targato Mediaset la modella non ha incontrato grandi difficoltà, fatta eccezione per un piccolo battibecco avuto con Miriana Trevisan. Quest’ultima infatti, ha dichiarato di non aver trovato particolare feeling con Raffaella, nonostante abbia provato ad avvicinarsi per conoscerla meglio, stando alla sua versione dei fatti.

Attualmente la showgirl è fidanzata con un uomo che ha conosciuto poco meno di due mesi fa. Il suo nome corrisponde a quello dell’imprenditore italiano Piero Neri. In passato invece, la concorrente della sesta edizione del Gf Vip ha vissuto altre storie importanti, a partire proprio da quella con Super Mario.

Ecco le ragioni della rottura tra Mario Balotelli e Raffaella Fico

Nel dicembre del 2012 Raffaella è diventata mamma di una bambina che si chiama Pia, avuta dall’ex calciatore di Milan, Inter e Manchester City. La loro relazione è durata circa un anno, caratterizzato da diversi alti e bassi ma comunque coronato dalla nascita della piccola.

I motivi della separazione sono stati tenuti nascosti per parecchio tempo, fino a quando è stata la stessa showgirl a confessare alcuni retroscena avvenuti all’epoca: “Mario non era in Italia, la storia è stata turbolenta, prima ha cercato di avere un figlio con me, poi non voleva più mi cacciò di casa, poi lo voleva, poi non lo voleva. La situazione era pesante”.

In seguito la Fico ha svelato ulteriori dettagli della loro relazione terminata ormai diversi anni orsono: “Abbiamo impiegato sette mesi ad avere Pia, avevamo un progetto di vita insieme. La nostra relazione è stata molto soffocata, avevamo troppe persone che ci hanno messo il becco”, le parole rilasciate dalla trentatreenne nata in provincia di Napoli all’interno della casa del Grande Fratello Vip, mediante le quali ha soddisfatto la curiosità di tantissimi suoi fans e di molti appassionati di cronache rosa.