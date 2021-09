Verissimo, l’annuncio ha sconvolto tutti: Silvia Toffanin l’ha rivelato

Silvia Toffanin si è resa protagonista di un annuncio che ha immediatamente attirato le attenzioni sul suo programma. Ecco di che si tratta

Dopo la lunga attesa estiva sono finalmente ripartite le riprese di “Verissimo”, talk show che vede alla sua guida per l’ennesima edizione la Toffanin. Quest’anno la sua trasmissione spadroneggia nel weekend di Canale 5, dato che l’appuntamento va in onda sia il sabato che la domenica.

Nell’ultimo giorno della settimana fino allo scorso anno c’era il programma di Barbara D’Urso, ma a partire dalla stagione attuale è stato attuato un netto cambiamento del palinsesto Mediaset. Al posto del format diretto da Carmelita infatti, troviamo appunto quello condotto da Silvia ed il talent presentato da Maria De Filippi “Amici”.

Con questa nuova formula sembra che i risultati non sono tardati ad arrivare, infatti negli ultimi due dì di festa l’emittente del Biscione ha dominato la scena, superando di gran lunga gli ascolti della programmazione Rai.

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Leggi qui -> Silvia Toffanin, la guerra con il morbo di parkinson: il dramma lacerante

L’annuncio inaspettato di Silvia Toffanin

La scelta di questo cambio di programma sarebbe stata effettuata proprio da Pier Silvio Berlusconi, compagno da quasi un ventennio dell’apprezzata showgirl nata in Veneto. In origine per la domenica era prevista la trasmissione affidata ad Anna Tatangelo, “Scene da un matrimonio”, tuttavia l’appuntamento con la nota cantante di Sora dovrebbe essere spostato al sabato, lasciando pertanto spazio ad “Amici”.

Nelle prime puntate del suo talk show, Silvia ha invitato alcuni ospiti di elevata caratura, tra cui la bellissima modella sud americana Belen Rodriguez, la “divina” Federica Pellegrini, la sua collega Ilary Blasi e l’oro olimpico di Tokyo 2020 nei cento metri piani Marcel Jacobs.

Al termine dell’ultimo episodio invece, la Toffanin ha annunciato il nome del prossimo personaggio che sarà ospitato nel suo studio televisivo: “Siamo arrivati alla fine di questa domenica. Ringrazio il pubblico in studio… ci vediamo sabato prossimo alle 16:30 poi ancora di domenica e vi dico che settimana prossima avremo il protagonista di “Love is in the air”, Kerem Bürsin, quindi puntate da non perdere”.

Con queste parole la bella conduttrice Mediaset ha svelato il nome di un ospite molto atteso, che i milioni di telespettatori senza alcun dubbio sono curiosi di ascoltare ai microfoni di uno dei programmi più seguiti dell’intero palinsesto nostrano.