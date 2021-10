Da bambina era dolce e innocente: oggi è la cantante più bella d’Italia | Ecco chi è

La bambina dal viso dolcissimo che vediamo in fotografia è diventata una grande cantante amata in tutta Italia. Vediamo di chi si tratta

Con la sua musica si è distinta tra i migliori cantanti nostrani già da qualche anno, tanto da aver venduto quasi due milioni di dischi nonostante la giovane età, grazie ai quali ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti.

Oltre al suo indiscutibile talento, l’artista possiede anche una grande bellezza, motivo per cui il suo nome è finito spesso al centro delle attenzioni degli amanti delle cronache rosa. I suoi esordi assoluti risalgono ai primi anni duemila, periodo in cui ha inciso anche il suo primo album di una fiorente carriera.

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Ecco l’identità della bimba dal viso dolce e sorridente

Per chi ancora non lo avesse capito stiamo parlando di Anna Tatangelo, talentuosa artista nata a Sora che ha già partecipato a ben otto edizioni del Festival di Sanremo. La prima risale al 2002, quando si è esibita con la canzone intitolata “Doppiamente fragili”, grazie alla quale ha trionfato nella categoria dedicata alle Nuove Proposte.

Nelle restati edizioni non è mai riuscita a ripetere il successo, tuttavia ha ottenuto due podi. Nel 2006 si è piazzata terza cantando “Essere una donna”, mentre due stagioni più tardi ha sfiorato la vittoria di un soffio con il brano “Il mio amico”, scritto tra l’altro dal suo ex compagno Gigi D’Alessio, insieme al quale ha dato vita al suo unico figlio Andrea, nato nel settembre del 2010.

I due si sono lasciati ormai da un anno e mezzo abbondante, ma entrambi hanno ritrovato in fretta il nuovo amore. Il cantante napoletano è fidanzato con Denise Esposito, una giovane ragazza che attualmente è incinta di lui. Anna invece, è protagonista di una relazione sentimentale con il rapper Livio Cori.

Anna Tatangelo nelle vesti di conduttrice televisiva

Tra pochi giorni dovrebbero cominciare finalmente le riprese della trasmissione che i piani alti della Mediaset hanno affidato alla Tatangelo. La messa in onda del format, intitolato “Scene da un matrimonio”, inizialmente era prevista per la domenica pomeriggio, tuttavia c’è stato un cambio di programma.

Nell’ultimo giorno della settimana infatti, sulle frequenze di Canale 5 verrà trasmesso “Amici di Maria De Filippi”, con il programma della cantante nata a Sora che dovrebbe trovare collocamento nella fascia pomeridiana del sabato. Anna inoltre, è stata confermata anche come giudice di “All Together Now” per il secondo anno consecutivo.