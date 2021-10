Jovanotti, la tragica malattia della figlia: 6 cicli di chemioterapia

La figlia del celebre cantante capitolino è stata vittima di una durissima malattia che l’ha costretta ad affrontare 6 cicli di chemioterapia

Recentissimamente Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha festeggiato il suo cinquantacinquesimo compleanno. Per l’occasione ha condiviso un post sulla piattaforma di Instagram in cui si è immortalato in uno scatto durante la vendemmia, come sempre con la sua immancabile ironia: “Com’era quella cosa del vino rosso che migliora con gli anni?”.

Nella sezione dedicata ai commenti sono pervenuti al suo indirizzo un fiume di messaggi di auguri, sia da parte dei suoi milioni di fans che da parte di diversi suoi colleghi, tra cui Emma Marrone, Diodato, Vasco Rossi, Paola Turci e moltissimi altri ancora. Come è ben evidente, il cantante romano è estremamente apprezzato e rispettato nell’ambiente in cui lavora ormai da tanti anni, in virtù del suo carattere gioviale ed allegro con il quale si è fatto conoscere sin dai primissimi esordi della sua fantastica carriera.

La terribile malattia della figlia di Jovanotti

A dispetto dello splendido sorriso che non manca mai dal suo volto, l’artista ha trascorso un periodo complicato a causa delle gravi condizioni di salute di sua figlia. Quest’ultima si chiama Teresa e purtroppo è stata vittima di un brutto tumore.

Nello scorso mese di gennaio però, Jovanotti ha festeggiato sui social la guarigione della ragazza, condividendo la gioia con i suoi numerosi followers: “Oggi per noi è un giorno bellissimo. Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, lei è stata pazzesca”.

Nello specifico, la ventiduenne è stata colpita dal Linfoma di Hodgkin, un tipo di tumore che va ad attaccare appunto il sistema linfatico. Come affermato dal padre, la giovane ha parlato del suo calvario tramite i suoi canali social: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri sono finalmente guarita”, ha dichiarato Teresa, confessando di aver seguito ben 6 cicli di chemioterapia.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”, la chiosa della ventiduenne che ha commosso i suoi seguaci e, naturalmente, tutte le persone che le vogliono un mondo di bene.