Mara Venier, di nuovo a contatto con i medici: ecco che è successo

Mara Venier si è recata nuovamente dal medico, dopo le tante visite dei mesi scorsi. Andiamo a scoprire cosa è successo

Il pubblico di Rai 1 è pronto ad assistere alla terza puntata della nuova stagione di “Domenica In”. Tra un paio di giorni infatti, Mara sarà impegnata nel consueto appuntamento settimanale da lei diretto già da qualche anno.

Stando alle anticipazioni, come ospiti speciali ci saranno le famosissime gemelle Kessler, che per l’occasione ripercorreranno insieme alla padrona di casa alcuni frammenti della loro incredibile carriera, dai primi esordi televisivi fino al raggiungimento dell’apice della notorietà. Naturalmente verranno trattate diverse tematiche nel corso delle riprese, a partire come al solito dalla situazione riguardante il Covid ed il relativo processo di vaccinazione.

Purtroppo per lei, da quest’anno la Venier si troverà costretta ad affrontare la sua amica e collega Maria De Filippi, in quanto il talent show di “Amici” andrà in onda nella medesima fascia temporale del suo programma. Sicuramente non si tratta di una sfida semplice, ma la zia più amata dagli italiani è sempre stata in grado di stupire, e chissà che non ci riesca anche stavolta.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

L’ennesima visita medica di Mara Venier

Ormai tutti sanno che la showgirl nei mesi scorsi ha affrontato dei seri problemi di salute. Non parliamo di nulla di così grave, tuttavia il fastidio ed il dolore da lei provati sono stati davvero pesanti, tanto che verso la fine della passata stagione è stata costretta addirittura a saltare un episodio di “Domenica In”.

Il tutto ha avuto origine da un’operazione terminata in malo modo da un dentista, il quale ha danneggiato un nervo facciale della conduttrice veneziana. Da quel giorno in poi è stato un vero e proprio calvario, nonostante si sia sottoposta quasi immediatamente ad un altro intervento per limitare il danno che le è stato provocato.

Di recente Mara si è recata nuovamente dal dottore, come ci ha fatto sapere lei stessa tramite una storia caricata sul suo profilo ufficiale di Instagram. I suoi fans si sono domandati subito il perché, anche se in questo caso possono stare tranquilli, dato che la presentatrice è andata soltanto per svolgere una normalissima visiti di controllo che era già stata programmata in precedenza.