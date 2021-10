Ricordate Paolo Meneguzzi? Oggi è completamente cambiato | Irriconoscibile

Dopo il grande successo degli anni passati, Paolo Meneguzzi è da qualche tempo che ha fatto perdere le sue tracce. Ecco cosa fa oggi

Nato in Svizzera nel Canton Ticino nella seconda metà degli anni settanta, il cantante ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica nel 1994, con la sua partecipazione ad un concorso canoro dedicato ai più giovani.

Nel 2001 ha inciso il suo album d’esordio, mentre nello stesso periodo è salito per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Ariston, in occasione del cinquantunesimo Festival della canzone italiana in cui si è piazzato al settimo posto della graduatoria riservata alle Nuove Proposte.

In tutto le sue partecipazioni alla prestigiosa manifestazione che si tiene annualmente nella splendida città ligure ammontano a cinque. Il miglior risultato lo ha ottenuto nel 2004, quando con il brano intitolato “Guardami negli occhi” ha chiuso la gara ad un passo dal podio.

Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi?

Nel corso della sua carriera Meneguzzi ha collezionato diversi successi, grazie ad alcune canzoni che all’epoca hanno letteralmente spopolato. Tra queste ricordiamo pezzi come “Vero Falso”, “Lei è” e “Musica”. Negli ultimi anni invece, il cantante non è più riuscito a riscuotere il consenso del pubblico raggiunto in precedenza, nonostante abbia proseguito con la sua attività musicale.

Nel 2015 ha aperto una scuola di musica in Svizzera, chiamata “Pop Music School”, inaugurata proprio nel suo cantone di origine. In rappresentanza del Paese elvetico ha anche preso parte all’Eurovision Song Contest del 2008. Arrivando ai giorni nostri invece, appena un anno fa ha pubblicato i suoi due singoli più recenti, intitolati rispettivamente “Il coraggio” e “Nel silenzio”.

Una parentesi va aperta anche riguardo alla sua vita privata. Nel 2016 Paolo è convolato a nozze con la sua storica fidanzata Linda, la quale lo ha reso padre per la prima volta di un bambino che si chiama Leonardo. Tramite il suo account di Instagram, l’artista carica spesso dei nuovi contenuti, riguardanti sia la sfera professionale che quella personale.

In merito a quest’ultima, il cantante condivide talvolta anche alcuni scatti in compagnia di sua moglie e del suo bambino, mettendo in luce tutto l’amore che regna sovrano all’interno della sua bella famiglia.