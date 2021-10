Alessia Marcuzzi, prima e dopo la chirurgia: non potrete credere ai vostri occhi

Alessia Marcuzzi è completamente cambiata dopo la chirurgia estetica: evoluzione da non credere per i vostri occhi.

Alessia Marcuzzi è certamente una delle conduttrici più note ed apprezzate del panorama italiano. Nel corso degli anni è diventata un vero e proprio volto delle reti Mediaset. Ma oramai il rapporto tra la Marcuzzi e l’emittente è oramai giunto al termine.

In particolare, diverse voci la vorrebbero addirittura alla Rai. Mentre, per quanto riguarda la sua sfera privata, Alessia ha trovato la sua stabilità assieme all’amatissimo marito Paolo Calabresi Marconi, importante produttore televisivo. Certamente, oltre ad avere un talento indiscusso, è anche una bellissima donna. Ma, nel corso degli anni, Alessia Marcuzzi è ricorsa a diversi interventi chirurgici. Andiamo a vedere come è cambiata.

Ecco cosa accaduto ad Alessia Marcuzzi

Sempre più donne decidono di aumentare il loro seno, non è però questo il caso di Alessia Marcuzzi. Infatti, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi, è uno dei più celebri casi di mastoplastica riduttiva. Il seno abbondante è stata sin dagli esordi della carriera della bionda conduttrice romana un tratto distintivo. Ma la Marcuzzi ha preso la decisione di ridurlo. Questa drastica scelta è avvenuta dopo la gravidanza che l’ha resa mamma di Tommaso Inzaghi. Grazie a questo intervento, infatti, si è ridotto il rischio di problemi alla schiena, molto frequenti nelle donne con fisico longilineo e misure generose. Ma non è l’unico intervento al quale si è sottoposta la Marcuzzi.

Leggi anche —> Marco Carta, la malattia che poteva ucciderlo: “Tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca”

Approfondisci anche —-> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Il cambiamento assoluto

La mastoplastica riduttiva non è l’unico intervento di chirurgia estetica al quale si è sottoposta Alessia Marcuzzi. Infatti, a nota conduttrice romana ha scelto di modificare il proprio naso, sottoponendosi a una rinoplastica. Confrontando le sue foto di oggi e quelle degli inizi della carriera la differenza è abbastanza sbalordente. Senza dubbio c’è stato anche qualche ritocco alle labbra, che appaiono più piene e idratate rispetto a qualche anno fa. Però, probabilmente in questo caso non si tratta di chirurgia ma di filler, quindi di medicina estetica. I suddetti trattamenti sono infatti eseguibili a livello ambulatoriale senza bisogno di ricovero.

Ma non è finita qui. Infatti, da anni sul web girano diverse voci sugli zigomi di Alessia Marcuzzi. Da una parte, c’è chi dice che siano pronunciati per via di qualche punturina di acido ialuronico mente c’è chi afferma che si tratti di un effetto della magrezza e del make up.