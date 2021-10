Avete mai visto dove vive Raffaella Fico? Nessuno poteva immaginarlo

Una casa unica per Raffaella Fico che nessuno si sarebbe mai atteso: nessuno poteva mai immaginarlo.

Raffaella Fico è una delle showgirl più note del panorama italiano. Nelle ultime settimane il suo nome è tornato alla ribalta grazie al ritorno dopo 13 anni al Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Bellezza mediterranea, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello show business proprio della casa più spiata di Italia. La Fico si è fatta conoscere per essere stata al centro del gossip a causa di due relazioni con importanti calciatori. In particolare, una con Cristiano Ronaldo e l’altra Mario Balotelli. Dalla relazione con quest’ultimo, ha avuto la figlia Pia e attualmente, dopo un periodo assai turbolento, i due sono in buoni rapporti. Ma avete mai visto la casa della nota showgirl? Andiamo a scoprirla assieme.

Casa di Raffaella Fico

Raffaella Fico è molto attiva sui social. Nello specifico, sul suo profilo Instagram è solita pubblicare molti momenti della sua giornata, Grazie a queste immagini, è possibile scorgere diversi angoli della sua casa. Infatti, si può affermare che l’abitazione di Raffaella Fico la rispecchia a pieno. Infatti è elegante, chic, ma allo stesso tempo non austera.

Nella sua dimora regnano tonalità nude, che donano una grande luminosità all’ambiente. Anche il camino, situato nel salotto appena sotto la televisione, è bianco, con linee molto moderne ed allo stesso tempo eleganti. Nella casa con lei vive la sua bellissima ed amata figlia Pia nata proprio dalla relazione con Mario Balotelli.

Una lussuosa dimora

Mario Balotelli e Raffaella Fico un periodo molto travagliato e turbolento, hanno finalmente ritrovato la serenità che sembrava essersi persa per sempre. In particolare, dopo l’umiliazione subita per la richiesta iniziale del test del Dna alla scoperta della dolce attesa. Ma Raffaella ha dichiarato di non provare più alcun tipo di risentimento o rabbia.

La Fico ha infatti scelto perdonare Super Mario e di lasciarsi tutto alle spalle. Questa decisione è stata presa soprattutto per amore della piccola Pia. I due infatti oggi sono amici ed oramai hanno accanto nuovi compagni. Infatti, la Fico appare super innamorata di Piero Neri, come dichiarato da lei stessa più volte all’interno della casa del Grande Fratello.