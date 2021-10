Elisabetta Canalis torna in Italia: crisi con il marito | L’indiscrezione

La stupenda modella sarda è tornata nel bel Paese. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che tra lei e suo marito sia scoppiata una crisi

La carriera nel mondo dello spettacolo della Canalis è cominciata da oltre vent’anni, e da allora ne ha fatta davvero molta di strada, conquistando una fama stratosferica per mezzo della sua bellezza e della sua disinvoltura davanti alle telecamere.

Quella che ricordiamo ai tempi di “Striscia la Notizia”, dove vestiva i panni della velina, al giorno d’oggi è una donna affermata sia a livello professionale che personale. In merito a quest’ultimo, nel settembre del 2015 è diventata mamma per la prima volta, avendo messo al mondo una splendida bambina che si chiama Skyler Eva.

La bimba ha compiuto sei anni appena un paio di giorni fa. Per l’occasione, Elisabetta ha pubblicato una serie di foto della sua piccola sulla piattaforma di Instagram, aggiungendo una breve ma significativa didascalia: “Auguri all’amore più grande che ci sia al mondo. Happy birthday Skyler”.

Aria di crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito

Ad alimentare le voci di una presunta crisi tra lei e Brian Perri, chirurgo italoamericano con cui è convolata a nozze nel 2014, ci ha pensato la stessa showgirl, tramite alcune dichiarazioni da lei rilasciate di recente.

Durante un’intervista concessa sulle pagine de “Il Giorno”, Elisabetta ha fatto trapelare una certa insoddisfazione della sua attuale situazione personale: “Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”. Subito dopo invece, la quarantatreenne ha toccato un tasto molto più intimo, svelando dei retroscena riguardanti il rapporto con il marito.

“Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… Skyler dorme in camera sua, ma sale e scende dal lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata, e anche il sesso”, queste le parole della Canalis riportate anche dal sito online di “Oggi”. Un ulteriore indizio colto dai più attenti invece, corrisponde ad una fotografia caricata dalla donna, nella quale vediamo un bacio tra lei ed il chirurgo in cui di passione sembra essercene veramente poca.

Il destino però, in questo caso sembra aver voluto dare una mano alla modella, in quanto a partire dallo scorso mese ha fatto ritorno in Italia. Dai piani alti dell’emittente televisiva TV 8 infatti, hanno scelto Elisabetta come conduttrice di un programma intitolato “Vite da copertina”. Se questa esperienza dovesse rivelarsi particolarmente positiva, ci sarebbero delle grandi probabilità che l’ex velina possa decidere di stabilirsi nuovamente nel nostro Paese, ma per ora si tratta soltanto di semplici supposizioni.