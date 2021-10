Maurizio Costanzo a petto nudo: la foto sexy che nessuno conosce

Una fotografia davvero inaspettata per Maurizio Costanzo che appare praticamente a putto nudo essendo molto sexy.

Maurizio Costanzo è oramai da tanti anni uno dei volti principali delle reti Mediaset. Giornalista, conduttore televisivo, autore e regista televisivo molto importante per la televisione italiana tanto che è considerato uno dei presentatori più importanti del piccolo schermo.

Il suo programma più noto, ancora oggi in onda, è Maurizio Costanzo Show. Grazie proprio al suddetto talk show, sono hanno fatto il loro ingresso nel mondo televisivo personaggi del piccolo schermo ancora oggi in voga. Ma Costanzo è stato spesso al centro della cronaca anche per la sua sfera privata. In particolare, il suo matrimonio con Maria De Filippi ha da sempre destato molta curiosità e talvolta qualche perplessità. I due si sono conosciuti in occasione di un convegno nel 1989 a Venezia per poi sposarsi nel 1995. Maria De Filippi è la quarta moglie del giornalista, che la lanciò nel mondo del piccolo schermo. Siamo sempre abituati a vedere i due molti riservati riguardo la loro sfera privata, ma sul web ultimamente sta girando una foto sexy proprio del noto giornalista italiano.

Ecco la fotografia di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è sempre stato molto concentrato sul suo lavoro. Sempre meticoloso nello scrivere e realizzare i suoi programmi mettendoci passione e professionalità. Queste sue doti sono stante anche confermate da sua moglie, Maria De Filippi, che afferma che l’uomo è sempre nel suo studio a lavorare ed esce di casa solo quando deve portare i cani dal veterinario. Maurizio Costanzo ha affermato in un’intervista di soffrire di una vera e propria malattia mentale ossia l’ ossessione per il suo lavoro.

La fotografia inedita

“Ho installato dodici schermi televisivi sintonizzati su dodici emittenti diverse tra loro, lo ammetto, è una malattia mentale” – dichiara Costanzo – “Mi mancano le forme di spettacolo che si realizzavano fino a qualche anno fa. L’avanspettacolo, il cabaret, c’erano dei veri e propri talenti. Adesso un po’ mi annoio. Costruiscono questi finti litigi per far aumentare gli ascolti. Le risse, quelle vere, nacquero al Maurizio Costanzo Show”.

Pertanto, è molto difficile vedere Maurizio Costanzo che si lasci andare per quanto riguarda la sua vita privata, essendo stato sempre molto riservato. Sul web è spuntata una foto in cui il conduttore è intento a baciare sua moglie Maria De Filippi in mare, è una delle poche foto in cui il noto giornalista è ritratto a petto nudo.