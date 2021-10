Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez: la pesante insinuazione

La nota giornalista e blogger italiana, Selvaggia Lucarelli, si è scagliata contro Chiara Ferragni e suo marito Fedez

Stavolta ad accendere i riflettori sulla seguitissima coppia composta dall’influencer e dal rapper è stata niente poco di meno che Selvaggia Lucarelli, blogger nata a Civitavecchia conosciuta per le sue opinioni spesso molto graffianti.

Per il momento i Ferragnez non hanno ancora replicato alle parole della giornalista, nonostante non ci è andata di certo giù leggera. Anche qualche mese fa quest’ultima aveva puntato il dito contro Chiara, accusandola di aver tenuto un comportamento non molto leale. In occasione della scorsa edizione del Festival di Sanremo infatti, l’imprenditrice ha incentivato i suoi followers a votare per il cantante di Milano.

La Lucarelli dal suo canto, non ha gradito affatto la cosa, come dimostrato da una sua pubblicazione sui social: “Che ti frega di mettere in piedi la macchina della propaganda per il tuo fidanzato? Lascia gareggiare gli altri senza dover essere schiacciati dalla forza dei tuoi follower”.

Selvaggia Lucarelli di nuovo all’attacco

Proprio quest’anno la famiglia formata dai Ferragnez si è ulteriormente allargata, grazie all’arrivo della secondogenita. Dopo Leone infatti, nello scorso mese di marzo è venuta al mondo anche Vittoria, la quale ha donato un’immensa gioia ai suoi genitori.

Nonostante l’armonia che regna nella loro casa, spesso la coppia è stata oggetto di critiche, di cui alcune anche particolarmente feroci. Qualche giorno fa è stata annunciata la nuova serie che li vedrà protagonisti, che sarà visibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

L’argomento principale sarà ovviamente la vita dei due personaggi famosi, con alcuni sprazzi della loro quotidianità. I loro innumerevoli fans sono estremamente curiosi di conoscere dei retroscena riguardanti la vita privata di Federico e di Chiara, non vedendo l’ora che arrivi il mese di dicembre in cui è prevista l’uscita della suddetta serie.

A differenza dei milioni di seguaci però, Selvaggia non sembra molto interessata alla visione, come vediamo dal messaggio da lei pubblicato sui social network caratterizzato da un sarcasmo per niente velato: “Sono troppo contenta che esca la serie sui Ferragnez. Si sa così poco della loro vita”, ha ironizzato la Lucarelli inviando l’ennesima frecciata all’indirizzo di una delle coppie più famose del nostro Paese.